Roberto Carlos 9. kez baba oldu

Roberto Carlos, son eşi Mariana ile birlikte yeni doğan kızlarına Marina ismini verirken akıllara İtalya’da verdiği bir röportajı getirdi.

6 farklı kadından 9. kez baba olma sevincini yaşayan Roberto Carlos, zamanında “Zor olan hangi çocuğumun hangi kadından olduğunu bilmek. 6 ya da 7 farklı kadından 8 tane çocuğum var. Hatırlamıyorum. Meksikalı, Macar, bir diğeri Brezilyalı. Yani 4 artı 2… Altı tane evet” ifadelerini kullanmıştı.

1996-2007 yıllar arası Madrid forması giyen efsane futbolcu, bugünlerde Real Madrid’in kulüp elçisi, kulüp resmi TV kanalında yorumcu ve genç takımlarda antrenör olarak görev yapıyor.