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  4. 16 Mayıs 2017 21:46

Rodriguez transferi için bahisler kapatıldı

Bahis şirketleri yaz transfer döneminin en önemli ismi olması beklenen James Rodriguez'in transferiyle ilgili bahisleri dondurdular.

Rodriguez transferi için bahisler kapatıldı
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Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'in Manchester United'a transfer sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tüm Avrupa'da yaz transfer döneminin en önemli olayı olması beklenen transferle ilgili bahis şirketleri sürpriz bir karar aldı.

Avrupalı bahis şirketleri, Rodriguez'in Real'den ManU'ya transferiyle ilgili tüm bahisleri kapattı.

Bu gelişme, "transfer bitti" iddialarının da ortaya atılmasına neden oldu. Bilindiği üzere bir süredir İspanya ve İngiltere spor basını Kolombiyalı solak yıldızın Ada'ya transferi ile ilgili haberlere yer veriyor.

Bu haberler iki kulüp ya da oyuncunun menajeri tarafından net bir dille yalanlanmış değil.

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