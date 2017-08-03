Roma'dan Mahrez açıklaması

İtalya Serie A takımlarından Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, Leicester City’den Riyad Mahrez’in transferinde ilerleme olmadığını dile getirdi.

Tottenham, Arsenal ve Roma’nın takibinde olan 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon takımdan ayrılması bekleniyordu.

İtalyan ekibinin önce 20 milyon pound ardından 32 milyon pound’luk iki teklifini reddeden Leicester için başarılı kanat oyuncusu için 50 milyon pound civarında bir bonservis talep ediyor.

Konu hakkında konuşan Roma Sportif Direktörü Monchi, “Mahrez konusunda son toplantıdan bu yana bir gelişme olmadı. Lorenzo, Nainggolan, Strootman, Dzeko ve Kolarov gibi oyuncuların olduğu yerde Roma’nın kanat sorunu yaşamaz” dedi.

Ancak yine de bir transfer yapmayı düşündüklerini söyleyen Monchi, “Mahrez ya da değil. Önemli bir oyuncu bize kalite katacaktır ve harika bir kadroya sahip olacağız” ifadelerini kullandı.