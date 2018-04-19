Ronaldo Beşiktaş'a selam yolladı !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce CRI TÜRK'te yaptığı açıklamalarda Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediklerini söylemişti.
Orman, "Ronaldo'nun iki takım arkadaşı hem Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo'yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah" sözlerini kullanmıştı. Siyah Beyazlılar'ın başkanı, "Yani o da çünkü Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de görmek istiyoruz onu. Ama tabi bunlar nasip, kısmet." ifadeleriyle Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı.
Cristiano Ronaldo ve ailesi Beşiktaş'a selam yolladı. pic.twitter.com/W4hRC1Retd— Pankart 1903 (@Pankart1903) 17 Nisan 2018
Dünyaca ünlü futbolcunun bu sözleri, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Kariyerinde 5 Ballon d'Or ödülü bulunan Ronaldo, 2009'dan bu yana Real Madrid forması giyiyor. Faal futbolcular arasında dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olan Ronaldo, bu sezon 38 maçta 41 gol kaydetti.