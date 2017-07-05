Ronaldo ve çocukları aynı karede !

Portekiz ile FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda mücadele ettikten sonra tatile çıkan Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, ailesi ile vakit geçiriyor. Geçtiğimiz hafta ikizlerinin dünyaya geldiğini tüm dünyaya duyuran Cristiano Ronaldo, üç çocuğu ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

Herkesin merakla beklediği ikizlerin fotoğrafları geçtiğimiz günlerde görücüye çıkmıştı. Ronaldo’nun kucağında çekilen fotoğrafın ardından bu kez üç çocuğu ile birlikte ilk fotoğraf da yayınlandı.

ABD’de olduğu tahmin edilen Cristiano Ronaldo, yedi yaşındaki oğlu Cristiano Jnr ile ikizler Eva ve Mateo ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Cristiano Ronaldo resmi Instagram hesabında yaydığı fotoğraf ile hayranlarına yeni doğan ikizleri ve oğlu ile birlikte olduğu bir kareyi ilk kez göstermiş oldu.