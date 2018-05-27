Ronaldo'dan şok eden açıklama !

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında Liverpool’u 3-1’le geçerek şampiyonluğa uzandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, “Şimdi şampiyonluğun tadını çıkarma vakti. İlerleyen günlerde, her zaman benim yanımda olan hayranlarım için vereceğim cevabı duyacaksınız. Real Madrid’de olmak çok güzeldi.” diyerek ayrılık iddialarının fitilini ateşledi.

Portekizli yıldız konuşmasına şöyle devam etti, “Şimdi, anın tadını çıkarmalıyız. Bir oyuncunun geleceği önemli değil. Bugün bir tarih yazdık.”

Ronaldo yayıncı kuruluşa verdiği bu demecin ardından kendisine, açıklamalarının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Gidiyorum demiyorum, ilerleyen günlerde göreceğiz. Metnin içerisinden, söylememiş olmam gereken, bir kısmı çıkarmışlar. Bu kadar etki yaratacağını bilmiyordum. Konuşmamayı ve bu güzel anın tadını olabildiğince fazla çıkarmayı istiyorum.”

Bu ifadelerine karşın Ronaldo geleceği hakında birtakım ipuçları vermeye devam etti ve, “Real Madrid’de kalacağımı garanti edemem ancak bunu konuşmanın zamanı değil. Madrid olarak tarih yazdık ve bunu saklamayacağım. Madrid’den daha iyi bir yerde olmak zor, dünyanın en iyi kulübü; ancak hayat sadece şaşaadan ibaret değil” dedi

33 yaşındaki oyuncu, Real Madrid’le Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğunu kazandıktan sonra aralık aynda maaşına zam yapılması yönünde bir talepte bulunmuş ve İspanyol ekibin bu talebe olumlu yanıt vermemesi üzerine büyük hayal kırıklığına uğramıştı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ronaldo’nun geleceği hakkında kendisine sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi, “Böyle bir günde bana bu soruları sormayın. Herkesin konuşmaya hakkı var; ama buradaki en önemli şey kulüp ve hepimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutluyoruz. Bir oyuncunun kişisel şeylerine girmeyeceğim. Burada mutluydu ve hala mutlu, mutlu olacak. Bu, kalabileceği anlamına gelmiyor; kontratı olduğu anlamına geliyor. En önemli olan şey, 13 Avrupa Kupası olan Madrid.” ifadelerini kullandı

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