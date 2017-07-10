Rooney’den pijama itirafı

2004 yılında 27 milyon Poundluk bonservisle Manchester United’a transfer olan yıldız oyuncu 13 yıl sonra yuvaya döndü, Everton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geri dönüşü ile ilgili kulüp resmi sitesine konuşan 31 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“Dürüst olmam gerekirse harika hissediyorum. Bunu 13 yıldır gizli tuttum ama aslında evde çocuklarımla beraber Everton pijamaları giyiyordum. Bu yüzden gizli tumam gerekti bunu. Çok heyecanlıyım. Sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum. Everton’ın yaptığı yeni transferler de beni heyecanlandırıyor. Kulübün hedefleri büyük. Bu futbol kulübü kupalar kazanmalı ve bunun için büyük adımlar atıyoruz. İlk maçım benim için duygusal bir gün olacak, iple çekiyorum”.

Geceleri Everton renkleri ile uyusa da Rooney’nin Manchester United taraftarlarına sitem edecek pek bir imkan verdiği söylenemez. 559 kez ManU forması giyen yıldız oyuncu, 253 gole imza attı.