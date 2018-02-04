Rövaşata fenomeni çocuk İstanbul'da !

Sosyal medyada paylaştığı “Röveşata nasıl atılır?” videosuyla bir fenomene dönüşen 11 yaşındaki Fenerbahçeli minik taraftar Ayhan Koçak, takımın Gençlerbirliği’ni konuk ettiği karşılaşmayı izlemesi için Ülker Stadı’na ve Fenerbahçe tesislerine davet edildi.

Kulübün davetlisi olarak babası Orhan Koçak ile birlikte Antalya’dan İstanbul’a gelen Ayhan’ın ilk adresi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oldu. Maraton Fenerium Mağazası'nda kendine hediye edilen ürünleri giyen minik taraftar, ardından Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Fenerbahçe U21 ile Gençlerbirliği U21 arasında oynanan maçı izledi. Karşılaşmanın ardından sahada röveşata çeken Ayhan, Fenerbahçe Konukevinde kulübün misafiri oldu.

Kendisine bu imkanları sağlayan ve hayallerini gerçeğe dönüştüren Fenerbahçe’ye çok teşekkür eden Ayhan Koçak, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçı da tribünden izleyecek olmanın heyecanını yaşadığı ifade etti.