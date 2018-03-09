Ryan Babel imzayı atıyor !

Beşiktaş, 4 Ocak 2017'de İspanyol kulübü Deportivo La Coruna'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği kanat oyuncusu Ryan Babel'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede 31 yaşındaki HollandalI oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Siyah-Beyazlı yöneticiler Babel'e yapılacak teklif üzerinde çalışmaya başladı.

YILLIK MAAŞINA 200 BİN € ZAM

Kartal'ın yöneticilerinin Babel'e 2019 yılı sonunda bitecek sözleşmesini iki yıl daha uzatma teklifi sunacağı . ve yıllık maaşına da 200 bin euro zam yapacağı belirtildi. HollandalIı oyuncu Beşiktaş'tan halen yıllık 2 milyon 100 bin euro garanti para alıyor. Maç başı ücreti de 4 bin euro.

Ryan Babel, Beşiktaş'ta bu sezon toplam 33 maçta forma giydi. 9'u ligde, 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere rakip filelere 11 gol bırakırken, 4 de asist yaptı.