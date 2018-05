Ryan Babel’den olay paylaşım !

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım siyah beyazlı taraftarların telaşlandırdı.

2017 yılının Ocak ayında Beşiktaş’a bonservissiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından “Eğer etrafındaki şeyleri değiştiremiyorsan, sen de etrafında olduğun şeyleri değiştir.” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı ayrılık iddialarını da beraberinde getirirken bazı siyah beyazlı taraftarlar Babel’e ‘Takımı mı kastediyorsun?’ sorusunu yöneltti.

Tecrübeli futbolcu bu paylaşımın ardından henüz herhangi bir açıklama yapmazken bugün bazı basın organlarında Hollandalı yıldız için Feyenoord’un 5 milyon euro’luk transfer teklifi yaptığı haberleri yer almıştı.

Beşiktaş'ta 1,5 sezon görev yapan Ryan Babel, Siyah-Beyazlı formayla 70 maça çıkıp 23 gollük performans sergilemişti.

Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal'daki etkili görüntüsü sonrasında yıllar sonra Hollanda Milli Takımı'na yükselmişti.

If things around you don't change,, change the things you are around...