S Sport Final’lere kaldı!

Saran Holding’e bağlı olan S Sport, hazırlamış olduğu yeni web sitesi ile bu yıl ülkemizde 17.’si düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli web ödüllerinin verildiği, Altın Örümcek Web Ödülleri’nde ‘’Eğlence’’ kategorisinde 3 rakibi ile birlikte Final’e kalma başarısı gösterdi

Bu link’i takip edip (Oy vermek için tıkla ) Facebook veya Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra ‘‘Eğlence’’ kategorisinden S Sport’a oy verebilirsiniz.

Halk Oylaması 23 Eylül 2019’a kadar sürecek.

S Sport'ta neler var?

Premier League, NBA, F1, MotoGP, ATP500, UFC, WWE 15x PPV Events ve çok daha fazlası S Sport kalitesiyle her hafta ekranlarınızda.

S Sport2 dop dolu...

Bundesliga, Portekiz Premier Ligi, Euro 2020, MLS, NCAA Basketball, WNBA, WSBK, ATP250, Matchroom Boxing, Frank Warren Boxing, Cage Warriors, Canlı WWE Raw, Canlı WWE Smackdown ve çok daha fazlası artık S Sport2’de.

S Sport +

Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, UFC ve daha fazlası S Sport Plus’ın çoklu ekran seçeneğiyle sen neredeysen orada! Dünyanın en iyi lig ve şampiyonalarını her ay 250 saatten fazla canlı yayın, tekrar izle seçeneği ile S Sport Plus’ta izleyin. Üstelik kurulum da decoder de taahhüt de yok!