S Sport Plus’tan Sporseverlere Yeni Yıl Hediyesi

S Sport Plus, Premier League’de Arsenal-Manchester United, Chelsea-Manchester City; Bundesliga’da Schalke 04-Borussia Dortmund, UFC Tüy Siklet Unvan Maçı, NBA Maçları ve River Plate-Boca Juniors Copa Libertadores final maçlarının da içinde olduğu bir paketi 3-9 Aralık haftasına özel sadece 6,99 TL’ye izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Türkiye’de spor yayıncılığının yeni yüzü S Sport Plus’ın sunduğu “Haftanın Kombinesi” paketini satın alanlar, 3-9 Aralık tarihleri arasında tüm dünyanın merakla beklediği dev maçları canlı olarak izleyebilecekler. Ayrıca maçların tekrarlarına da, maçlar biter bitmez uygulama üzerinden erişilebilecek. Sporseverler taahhüt gerektirmeyen bu paketteki tüm spor içeriklerini sadece 6,99 TL karşılığında sınırsızca izleyebilecekler.

Dev Maçlar Peş Peşe S Sport Plus’ta

İşte “Haftanın Kombinesi” Paketini alan sporseverleri bekleyen maçlardan bazıları:

5 Aralık Çarşamba: Arsenal – Manchester United

8 Aralık Cumartesi: Schalke 04 – Borussia Dortmund ve Chelsea – Manchester City

9 Aralık Pazar: UFC 231 Holloway – Ortega Unvan Maçı ve River Plate – Boca Juniors Copa Libertadores Finali

Çoklu ekran teknolojisi

“Haftanın Kombinesi” paketini alanlar, çoklu ekran teknolojisi sayesinde ister tabletten ister bilgisayardan nerede olursa olsun S Sport Plus’daki tüm spor içeriklerini canlı olarak izleyebilecekler. S Sport Plus uygulaması, Appstore ve Google Play Store’dan mobil telefon ve tabletlere indirilebiliyor. Bunun yanında internet tarayıcısı üzerinden ssportplus.com adresinden de izlenebiliyor.

Aynı anda 5 canlı yayın özelliği

S Sport Plus uygulaması ile Premier League, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve daha pek çok kaliteli ve premium spor içeriği, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile her zaman, her yerde yanınızda.

Aynı anda 5 canlı yayın özelliği, izleyicilere özellikle hafta sonları aynı saate gelen maç programlarında önemli bir konfor sağlıyor, S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazdan geçebiliyorlar. Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgeselleri S Sport Plus’ta ekrana geliyor.

S Sport Plus pek çok yenilikle geliyor

Her ay 250 saatin üzerinde canlı yayın, 3 saate kadar canlı yayını geri alma, yayın dondurma ve çoklu ekran seçenekleriyle Türkiye’de spor yayıncılığının yenilikleri S Sport Plus’ta yer alıyor. S Sport Plus’ın “Önemli Anlar” özelliğiyle kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar. Çoklu ekran özelliğiyle kullanıcılar, izlemeye başladıkları bir yayını, farklı bir cihazdan oturum açtıklarında kaldıkları yerden izlemeye devam ediyor. S Sport Plus ile görüntü kalitesi kullanıcıların internet hızına göre anlık olarak optimize oluyor ve bu da kullanıcılara kesintisiz izleme zevki sağlıyor. Sporseverler, beğendikleri programları favori listesine ekleyip, kişisel izleme listesi oluşturabiliyor. Teknolojik anlamda önümüzdeki dönemde yeni özellikleri de kullanıcılarına sunmaya hazırlanan S Sport Plus, önümüzdeki aylarda Smart TV uygulamalarıyla da farklı ekran ve cihazlardan yayınlarını takip etmek isteyen kullanıcılarının da taleplerine cevap verecek.

S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.