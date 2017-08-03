Sadri Şener’den Burak Yılmaz eleştirisi !

Trabzonspor Eski Başkanı Sadri Şener, başkanlığı döneminde bordo-mavili kulübe transfer olup yıldızı parlayan Burak Yılmaz’ın yeniden Karadeniz ekibine transferi hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şener, futbolcu olarak Trabzonspor tercih noktasında doğru veya yanlış yaptı bunu bilemem ama sonuçta 32 yaşında bir oyuncu transfer ettiğini belirterek, “Etik olarak baktığımızda doğru bir transfer değil. Benim zamanımda beni bırakıp gidiyor. 7-8 Milyon Euro’ya vereceğimiz bir oyuncuyu Galatasaray 5 Milyon Euro ödeyip alıyor ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Durdurmak mümkün değildi. Spor kulüplerinin prensiplerinde olması lazım. Benim prensiplerimde var giden oyuncu tekrar geri alınmaz hava olsun diye. Trabzonspor, Burak Yılmaz ile 3 Milyon veya 3 Milyon 500 Bin Euro’ya bir anlaşma yapmışsa, seneye biri 4 Milyon 500 Bin Euro verir ona, gider. Benim tarzım değil. Burak Yılmaz’ı aldılar, Selçuk İnan’ı da alsınlar o zaman” ifadelerini kullandı.

“SMS İLE DAVETE KATILMAM”

Trabzonspor yönetiminin artık kulübe hizmeti geçenleri yok saydığını belirten Şener, “Bize gerek de kalmadı. Bizi sezon açılışına SMS ile davet ediyorlar. O işi herhalde bir memura veriyorlar o da herkese attığı SMS’i bize atıyor. Ondan sonra da 50. yıl diyorlar. Ben SMS ile davete gitmem. Bu kadar mı boştuk yani biz, hiç bir şey yapmadık Trabzonspor’a, kalkıp yöneticiler ‘Kusura bakma başkan biz asosyaliz, senin gibi sosyal değiliz’ derse o zaman bir şey diyemem tabi. Bakıyorum bizim yaptıklarımızın hepsi boşmuş ve hikayeymiş” dedi.

Burak Yılmaz, Sadri Şener döneminde Trabzonspor’a gelmişti.

Trabzonspor’da yıldızı parlayan Burak Yılmaz, Sadri Şener’in, bordo-mavili kulüpte başkan olduğu dönemde transfer edilmişti. 2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe’den gelen Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray’a, Şener döneminde transfer olmuştu.