Saffet Sancaklı’dan sözler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyerek tarihe geçen, jübilesini yaptıktan sonra iş adamı olarak hayatını devam ettiren, şimdilerde ise MHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sporun sorunlarına çare olmaya çalışan Saffet Sancaklı, gündem yaratacak bomba niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Sancaklı, futboldan atletizme, kulüplerin finansal yapısından işbaşına gelen bakanlara, takımlarda görev yapan teknik direktörlerden TFF Başkanlığına, Arda’dan Milli Takımda yaşanan prim konusuna kadar her soruyu A’dan Z’ye yanıtladı.

İşte Sancaklı’nın olay yaratacak açıklamaları:

“NEREDE BİZİM TÜRK’LER ARKADAŞ?”

“Ben devşirmeye karşıyım. Türkiye son 3 olimpiyattır tarihinin en kötü derecelerini alıyor. Doping skandallarıyla çalkalanıyor. Türk sporunu eleştirerek çözüm önerileri sunuyorum. Geçen gün atletizm şampiyonası vardı. Televizyondan izliyorum, bir baktım bizim atletlerin hepsi yabancı! Nerede bizim Türk’ler arkadaş? Şunu söylüyorum ben bir atletim diyelim. Ben turnuvaya gidemedim, yabancı arkadaşlar benim yerime gitti. Ne düşünürüm? Bu sporcuların psikolojisi çöküyor. Tüm spor branşlarında değişime ve yenilenmeye ihtiyaç var. Boşverin günlük başarıları. Türkiye’nin kaç binlik tarihi var. Türkler yetenekli insanlardır ama sistemi kurmadığın sürece hiçbir şey değişmeyecektir. Şimdi yeni bir Spor Bakanı geldi. Haydi başlayalım, ne kaybederiz?”

“CUMHURBAŞKANI BİR ŞEY DEMEDEN YAPAMAZLAR”

“Daha önce mecliste de bunları anlattım. Akif Çağatay Kılıç ve Başbakan da birkaç kez dinlemişlerdir. Eski Spor Bakanı Kılıç, iyi niyetli, sürekli bir şeyler yapmaya çalışan bir kişi. Ama ne yaparsanız yapın, sistem buna müsaade etmiyor. Geliyor bir yerlere, sonra tıkanıyor. Yeni Spor Bakanı’nın da Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir talimatı olmadan bir şeyleri değiştirebileceğini düşünmüyorum.”

“YENİ BAKAN’LA SIFIRDAN BAŞLAYABİLİRİZ”

“Mesela yeni Spor Bakanı meclisteki spor kökeni olan Milletvekillerini alsın, bir ekip kursun ve oradan bir şeyler çıkarsın. Eski milli sporcuları toplayalım, kimse para almasın, gönüllü olarak yardımcı olsun ve şu işi halledelim. Yeni Spor Bakanıyla sıfırdan başlayabiliriz, kendisiyle görüşeceğim ama görüşmem yetmeyecek. Talimat gelmeden, seferberlik ilan edilmeden bir şey yapamayız. Siyaseti bırakalım bir kenara, parti ayrımı olmadan hep birlikte hareket edelim, Türk sporunun önü açılsın.”

“SPOR KULÜPLERİNİN DURUMU REZALET”

“Finansal olarak tüm futbol kulüplerimiz rezalet durumda. Milli Takım’ın başına veya Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe’nin başına dünyanın en iyi 5 antrenöründen biri getir koy. Ne olacak? Kaliteli oyuncu alamıyorsun. Maaşları zamanında ödeyemiyorsun. Sonra kulüpleri belli kişilere teslim ediyorsun. Düzen yok.”

“BU ÜLKEYE KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ”

“Galatasaray’dan Tudor gitse ne olacak? Bu ülkeye Del Bosque geldi kasap dediler. Rijkaard geldi futboldan anlamıyor dediler. Mancini geldi bu da anlamıyor dediler, Aragones İspanya’yı Avrupa Şampiyonu yapıp geldi bilmiyor dediler. Tigana bilmiyor, Löw bilmiyor… Baktığınızda çok önemli hocalar geldi zaten Türkiye’ye. Tudor gitsin yerine Mudor gelsin ne değişecek? Bunların hepsi magazin. Sistem baştan aşağı değişmezse bizde de hiçbir şey değişmez. Maçlar başladığında bu ofsayt, bu penaltı diyerek suni gündemlerle insanları oyalayacaklar, her şey aynı devam edecek.”

“BEŞİKTAŞ BİRAZ İYİ YÖNETİLİYOR”

“Son 2 sene Beşiktaş biraz iyi yönetiliyor, aynı hocayla devam etti, stat yapıldı falan filan. Beşiktaş’ın mali durumuna baksanıza. Çok kötü. Düzen gelmeden, istediğiniz kadar oyuncu alın, bir şey değişmez, Bu kadar paralar veriyorsunuz, oyuncu alıyorsunuz. Allah aşkına, Avrupa Şampiyonu mu yapıyorlar sizi?”

“SNEİJDER NE YAPTI ALLAH AŞKINA?”

“Sneijder gittiği için Galatasaray taraftarı kızgın, normaldir. Ama Sneijder Galatasaray’da yıllık 7-8 milyon para kazanıyordu. Kaç gol attı? Kaç asist yaptı? Galatasaray’ı Avrupa’da şampiyon mu yaptı? Sneijder yerine Mneijder gelse, o da bu kadar para alsa ben buna da karşı çıkarım. Ben, kulüplerin 7-8 senelik planlarla, iyi bir mali disiplinle anca kurtulabileceğini savunuyorum. Bu gidişle, Avrupa kupalarına katılamayacağız, küme düşürmeler olacak, puanlar silinecek. Bunların hepsini birlikte yaşayacağız.”

“TFF BAŞKANLIĞINI YAPMAM”

“TFF Başkanlığı bana önerilse yapamam, çünkü milletvekiliyim. Ama ben, buralarda Rıdvan Dilmen gibi büyük kariyerlerin yer alması gerektiğini anlatıyorum. İsmin önemi yok. Ama siyasete ismi karışmamış adamın gelmesi çok daha iyi olur. İşini iyi yapsın, önemli olan o.”

“ARDA BÜYÜK HATA YAPTI”

“Arda çok büyük bir hata yaptı. Milli Takım kaptanı, milli maç öncesi uçakta öyle bir şey yapmamalı. Ama bu olayın öncesi var. Prim mevzuları… Fatih Terim ile birkaç oyuncu ve yönetici arasında film kopmuş. Bunları denetleyen bir mekanizma yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Yönetim denetleyemiyor, çünkü onlar olayın içindekiler kadar bilmiyor bu işi. Arda bizim gururumuz. Barcelona maçı olduğunda bekliyoruz acaba oynayacak mı diye. Ama bu ona her şeyi yapma fırsatını vermiyor. Benim Arda’ya çok kızmamın sebebi, olaydan bir gün sonra çıkıp “Milli Takımı bırakıyorum” açıklamasını yapması. Sen kimsin ki Milli Takımı bırakıyorsun? Milli Takım hobi değildir, milli bir görevdir. Arda bu lafından geri dönene kadar da kızgınlığım geçmeyecek. Sen Milli Takım kaptanı olarak bunu yapıyorsan, ülkedeki diğer oyunculara da yol açıyorsun. Bunlar bundan sonra da olacak, çünkü ülke futbolunun yapısı bu. Daha önce, takım arkadaşına silah çeken olmadı mı Milli Takımda? Düzen aynı kaldıkça, bunlar da değişmez.”

“FATİH TERİM TARİHİN EN BAŞARILI HOCASIDIR”

“Fatih Terim ülke tarihinin en başarılı hocasıdır. Futbolculuk kariyeri de var. Çalıştığı takımlar v.s. çok önemli. Ama onun kariyerinde ve tecrübesinde biri bunlara müsaade etmemeliydi. Diğer taraftan bakıldığında, Fatih Terim’i denetleyecek biri olsa, bunlar yaşanır mı? TFF’de Terim ayarında 5 adam daha olsa bunlar olur mu? Olmaz tabii ki. Bunlar hem Fatih hocaya, hem de ülke futboluna zarar veriyor. Demek ki Fatih Terim yalnız, onun yanına birileri gerekiyor. Benim savunduğum şey de bu. Onu denetleyecek, onu destek olacak birkaç kişi koyun hocanın çevresine. Fatih Terim, TFF Başkanı olsun, yöneticisi olsun. Terim yerine de başkası gelsin. Böyle olaylar yaşandığında, olaylar büyümeden kapanacaktır. İhtiyacımız olan şey bu. Şu an Fatih hoca kadroyu da kuruyor, kaç kilo şeker alınacak onu da hallediyor. Her şeyi bir adama yüklerseniz, hata yapması çok normal.”

“TÜRKİYE GARİP BİR ÜLKE”

“Meclisteki spor kökeni olan tek vekil benim. Bu yüzden de sporla ilgili bir şey olunca genelde ben konuşuyorum. 2 senedir Türk sporunun sorunlarını ve çözümlerini anlatıyorum. Bu ülkede yıllardır siyaset futbolun içinde. Özellikle son yıllarda daha da fazla arttı. Ben sürekli yurt dışındaki organizasyonların, bu ülkeye uyarlanması gerektiğini anlatıyorum, Türk sporunun önünü açmaya, Türk gençliğine sporu sevdirmeye çalışıyorum, Bunun için de bir organizasyon, bir düzen gerekiyor. Ben uysal dille anlattım. Ama Türkiye garip bir ülke. Sert konuşmazsan, magazinsel bir şeyler söylemezsen gündeme çıkamıyorsun. Ben de sert konuştum o dönemde. Dediklerimin sonrasında olumlu geri dönüşler alıyorum. Yolda yürüyemiyorum. Gittiğim her yerde herkes, ‘Nihayet bizim söylediklerimizi söyleyen biri var. Ne olur bu sistemi ülkemize getirin’ diyor. Bu işin nihayetinde. Ben bir muhalefet milletvekiliyim. Bu işi çözecek olanlar iktidardır, spor bakanıdır.”

“NEDEN KULÜPLER YASASI ÇIKMIYOR?”

“TFF böyle devam ederse, hiçbir şey iyiye gitmez. Örneklere bakalım. Şampiyonalarda torbalar vardır. Kura çekimlerinde kullanılır. Birinci torbada dünyanın futbolda en gelişmiş ülkeleri vardır. 2’ncide bir tık altı, 3’üncüde onun bir tık altı vardır. Bir de 4’üncü torba var. En zayıf ülkelerin bulunduğu. Türkiye bu torbada yer alıyor. Durumumuz bu kadar kötü. Sadece en büyük kulüplerimizin borcu 6.5 milyar lira. Faizlerini bile ödeyemiyorlar. Bitmiş vaziyetteler. Ben kimseyi TFF başkanlığı için hazırlamıyorum. İsimler umrumda değil. Benim tek karşı olduğum şey sistem. Sistemi değiştirmek de bazı kulüplerin işine gelmiyor. Çünkü sistem değişirse, güç savaşlarını yapamayacaklar. 5 yıldır Kulüpler Yasası çıkmıyor. Peki neden? Sebebi bunlar. Sadece bir maddesini söyleyeyim: Kulüp başkanları, kendi dönemlerindeki borçlardan sorumludur. Bu yasa çıksın, bakalım şu andaki harcamaları yapabiliyorlar mı?”

“FUTBOLUMUZ BİTİK”

“Türk futbolu bitmiştir. Gelin yeni bir sayfa açalım, yeni kişileri başa koyalım, sonra nasıl toparlarız onları konuşalım. Bu işe başlamak için öncelikle Kulüpler Yasası çıkmalı. Daha sonra futbolun başına. futbolun içinden gelen, futbolu bilen insanlar geçmeli. Bu şekilde yönetilince, her şeyin daha iyiye gideceğini göreceksiniz”

“HAYDİ ANKARA, HAYDİ BAKAN BU İŞE BİR EL ATIN”

“Bunları yapmak için, Ankara’dan bir atılım gerekiyor. Orası bu işe girmeden, işler düzelmez. Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu işe bir el atsın. Biz de buradayız. Her türlü desteğe varız. Milli futbolcular bu işin içinde olmalı, destek vermeli. Size soruyorum, ülke futbolunu yaklaşık olarak bin kişi yönetiyor. Bunun kaçı milli futbolcu? Benim derdim bu.”