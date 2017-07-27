Sahte Pogba vurgunu !

Manchester United’in futbolcusu olan Paul Pogba takımıyla ABD’ye gitmek için hazırlanırken, kendisine son derece benzeyen biri Yunanistan’ın Skiros Adası’nı ziyaret etti ve ‘hayranlarına’ imza dağıtmaya başladı.

HİÇBİR YERDE PARA ÖDEMEDİ

Bununla yetinmeyen sahte Pogba, bir hafta boyunca gittiği hiçbir yerde para ödemedi. Skiros’tan ayrılacağı gün ise turistik eşya satan bir dükkanı ziyaret edip, sahibi ve orada bulunanlarla konuştu ancak gittikten sonra dükkandan birçok şeyin yok olduğu anlaşıldı.