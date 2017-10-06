Sakaryaspor Başkanı'ndan şok paylaşım !

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni stadına kavuşmak için artık saatleri sayıyor. 8 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda Kahramanmaraşspor’u konuk edecek olan Sakaryaspor’da Başkan Av. İsmail Gürses, kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Başkan “Hani şimdi ben kulüp başkanıyım, oturmama, kalkmama, sözlerime dikkat etmek zorundayım ya. Hani bende tribündeyken diyorduk ya. Şimdi de demek istiyorum da diyemiyorum ya. Pazar günü maça gelmeyen …….. olsun. Anladınız siz…” ifadelerine yer verirken taraftarlar paylaşımı binden fazla kullanıcı tarafından beğenildi.

Öte yandan başkan maç öncesinde taraftara başka bir mesaj daha yayınladı. Gürses, taraftarları tribüne yabancı madde sokmamaları yönünde uyarırken, karşılaşmayı kulüp tarihinin dönüm noktası olarak aktardı. Gürses mesajında, “Bildiğiniz üzere 3 iç saha maçımızı da başka şehirlerde oynamamız sebebiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL civarında hasılat kaybımız ve 300 bin TL civarında da giderimiz olmuştur. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşamaktayız. Onun için stadımıza biletsiz olarak seyirci girmesine engel olmak hepimizin üzerine bir vazifedir. Ayrıca lisanslı ürünlerimizi tercih etmenizi de istiyorum. Bu sene de gene biz bize kaldık, maalesef verilen sözler tutulmamakta ve takımımıza şehrimiz işadamları ve sanayicileri tarafından sahip çıkılmamaktadır. Ama olsun, her zaman dediğim gibi biz bize yeteriz. Elbet bu zor günler de geride kalacaktır. Süper Lige yükseldiğimizde; şehrimizdeki İstanbul sevdalılarına o zaman gereken cevabı hep birlikte vereceğiz” ifadelerine yer verdi.