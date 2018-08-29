Salah’tan şok eden istekler !

Liverpool’un süper yıldızı Mohammed Salah, Mısır Futbol Federasyonu’na (EFA) yaptığı taleplerle futbolseverleri şaşırttı. Uluslararası karşılaşmalarda hayranlarının gece yarısı kapısına geldiğini öne süren Salah, ‘tacizlerin’ devam etmesi halinde tüm EFA yetkililerinin istifasını isteyecek.

Salah’ın avukatı tarafından EFA’ya gönderilen mektuplarda oyuncunun güvenliği ve imaj hakları ile ilgili olağanüstü talepler yer aldı.

Avukat Ramy Abbas Issa EFA’nın Salah’a davranışlarını ‘utanç verici’ ve iğrenç olarak tanımlayarak Milli maç dönemleriyle ilgili aşağıdaki şok edici talepleri sıraladı:

EFA, insanların Salah’ın otelinin önünde toplanıp kapısını çalarak imza ve fotoğraf çekilmesini engellemeli.

Salah’a her zaman 2 koruma eşlik etmeli. Hem otel odasının kapısında hem de odaya giden asansörlerde korumalar yer almalı.

Otel odasına gelen tüm telefon aramaları bloklanmalı.

Salah’ın, EFA tarafından düzenlenen promosyon, röportaj, sponsor etkinliklerine katılması beklenmemeli.

Milli maçlar döneminde Salah EFA tarafından uçaktan alınıp doğrudan otel odasına en gizli şekilde getirilmeli.

EFA’da çalışan veya EFA bağlantılı kimse Salah’tan imza ya da fotoğraf isteyemez.

Salah’ın imajı EFA sponsorları tarafından kullanılamaz.

EFA yetkililerinin bu talepler karşısında oldukça sinirlendiği öğrenildi.

Avukat Issa, söz konusu taleplerin kabul edilmemesi halinde 2 Eylül’de tüm EFA yönetim kurulunun 5 gün içinde istifasını isteyen yeni bir mektubun gönderileceğini bildirdi.