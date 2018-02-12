Sam Allardyce'ten Cenk Tosun açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, büyük umutlarla transfer ettikleri ve yedek kulübesine mahkum olan Cenk Tosun'la ilgili konuştu.

Cenk'in Premier League'nin hızına adapte olmada sıkıntı yaşadığını ifade eden deneyimli menajer, "Bu özellikle ocak ayında transfer olan birçok futbolcu için geçerli. İdmanlarda çok çok sıkı çalışması onun için önemli. Onun gol atma becerisi konusunda bir şüphe yok fakat gol atmak için o pozisyonlara girebiliyor olması lazım. Ki bu da oldukça zor" dedi.

ONU SAHAYA SÜRECEĞİM, FAKAT

Bir merkez forvetin ilk kez zorlanmadığının altını çizen Allardyce, "Denemeli ve sabırlı olmalıyız. Çünkü takım şu anda onsuz da kazanıyor. Mümkün olduğu kadar üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Fırsat olduğunda onu sahaya süreceğim. Fakat şu anda benim için en önemlisi Premier Lig'deki yerimizi sağlamlaştırmak" ifadelerini kullandı.