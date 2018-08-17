Şampiyonlar Ligi maçları Facebook’ta !

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın aldı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Facebook, 2018-2021 arası dönemde, Latin Amerika'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa karşılaşmalarını platformları üzerinden yayınlayacak.

Facebook herhangi bir ekstra üyelik veya aidat talep etmeksizin bu süre içersinde bahsi geçen liglerdeki karşılaşmaları, UEFA Champions League Facebook sayfası üzerinden Güney Amerikalı futbolseverlerin hizmetine sunacak.

Anlaşmanın her sezon 32 maçın canlı yayınını kapsadığı bildirildi. Yine yapılan anlaşmanın önceki gün oynanan Real Madrid-Atletico Madrid UEFA Süper Kupa maçıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.