Şampiyonluk oranları güncellendi ! Büyük fark...

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi… 31.haftanın sonunda 66 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray’ın oranı Beşiktaş galibiyetiyle birlikte yılın en düşük seviyesini gördü ve 1.45 oldu. Sarı kırmızılıların, 1 puan gerisindeki Medipol Başakşehir’in oranı ise 2.75 olarak belirlendi.

Liderin 3 puan gerisinde 3.sırada bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise Kasımpaşa galibiyetine rağmen 7’te yükseldi. Bir önceki hafta 3.10 olan Beşiktaş’ın şampiyonluk oranı ise en fazla yükselişi gösterdi ve 9 oldu. Zirve takibini en yakından takip eden Başakşehir’in oranı ise 3.50’den 2,75’e geriledi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

GALATASARAY

20.02.2018: 2.15

22.02.2018: 2.60

27.02.2018: 2.35

14.03.2018: 2.10

19.03.2018: 2.00

03.04.2018: 1.70

10.04.2018: 2.30

16.04.2018: 1.85

25.04.2018: 1.85

30.04.2018: 1.45

BEŞİKTAŞ

20.02.2018: 3.75

22.02.2018: 4.20

27.02.2018: 3.50

14.03.2018: 2.90

19.03.2018: 3.75

03.04.2018: 4.15

10.04.2018: 3.90

16.04.2018: 2.85

25.04.2018: 3,10

30.04.2018: 9.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

20.02.2018: 3.80

22.02.2018: 3.10

27.02.2018: 3.40

14.03.2018: 3.75

19.03.2018: 2.90

03.04.2018: 3.05

10.04.2018: 2.00

16.04.2018: 3.30

25.04.2018: 3,50

30.04.2018: 2.75

FENERBAHÇE

20.02.2018: 3.40

22.02.2018: 2.90

27.02.2018: 3.50

14.03.2018: 4.75

19.03.2018: 5.25

03.04.2018: 7.50

10.04.2018: 8.75

16.04.2018: 8.75

25.04.2018: 6,50

30.04.2018: 7.00

SÜPER LİG’DE KALAN 3 HAFTA

Galatasaray, 66 puanla zirvede yer alırken, Medipol Başakşehir 65 puanla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe 63 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 62 puanla dördüncü sırada yer aldı. Şampiyonluk için önemli olan ikili averaj hesaplarında ise sadece Galatasaray ve Fenerbahçe eşit durumda… Bu iki takım sezonu aynı puanda tamamlarsa genel averaja bakılacak. Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki diğer iki rakibi Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın ikili averajda gerisinde… Medipol Başakşehir ise ikili averajda Beşiktaş'ın önünde Fenerbahçe'nin gerisinde yer alıyor. Galatasaray ile eşit, Medipol Başakşehir'in önünde yer alan Fenerbahçe, ikili averajda Beşiktaş'ın gerisinde yer alıyor.

Şimdi sıra bu dört takımın gelecek üç hafta oynayacağı maçlara çevrildi. İşte kalan üç haftada şampiyonluk yarışındaki takımların oynayacağı maçlar:

GALATASARAY:

Akhisarspor (D)

Yeni Malatya (E)

Göztepe (D)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Sivasspor (E)

Antalyaspor D)

Kasımpaşa (E)

FENERBAHÇE:

Bursaspor (E)

Karabükspor (D)

Konyaspor (E)

BEŞİKTAŞ:

Kayserispor (E)

Osmanlıspor (D)

Sivasspor (E)