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  4. 30 Mayıs 2017 16:23

Şampiyonluk pozunda 'dublör yönetici'

Beşiktaş'ın şampiyonluk posteri ilginç bir ayrıntıyı da gün yüzüne çıkardı.

Şampiyonluk pozunda 'dublör yönetici'
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2016-2017 Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde poster çekimi gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı çekimde ufak bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Hürriyet’te yer alan habere göre Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting'den Sorumlu Yönetici Metin Albayrak şampiyonluk fotoğrafında yoktu! Ancak yöneticilerin sayısı da eksik değildi. Olayın aslı daha sonra öğrenildi.

Metin Albayrak, yönetim arasındaki WhatsApp grubunda toplanma saatine dair mesajı görmemişti ve bu sebeple poster çekiminden de haberi olmamıştı. Tesislere yetişemeyen Albayrak'ın yerine, Dr. Sarper Çetinkaya imdada yetişti. Şimdi, postere giren Çetinkaya'nın Photoshop programının yardımıyla fotoğraftan çıkarılacağı ve yönetici Metin Albayrak'ın kafasının onun vücuduna yerleştirileceği belirtildi.

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