Samuel Eto'o: Erdoğan'a hayranım

Atiker Konyaspor'un Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine özel bir röportaj verdi. Neden Türkiye'de oynadığından politikaya birçok konuda görüş bildiren deneyimli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplarla Fransızları şaşırttı uğrattı.

İşte Fransızlar'ın soruları ve Eto'o'nun çarpıcı cevapları:

"Üç Şampiyonlar Ligi olan biri Süper Lig'de alt sıralarda yer alan bir takımın forveti ne yapıyor?"

Eto'o: "Beni bugün motive eden dün olduğu gibi tutku. Her zaman gol atmalı, her zaman oyunu değiştiren o pası vermeli ve insanları mutlu etmeliyim. 2014'te futbolu bırakmaya karar vermiştim. Bir aylık tatilin ardından şunu fark ettim; sabah kalkıp idmana gitmeli, soyunma odasında vakit geçirmeli, attığım gole sevinmeliyim. Bunlar küçük yaşlardan beri yaşadığım duygular. Sevgili eşim beni devam etme konusunda cesaretlendirdi.

TÜRKİYE KUPASININ SON ŞAMPİYONUNDAYIM

"Futbolu bırakmaktan korkuyor musun?"

Eto'o: "Kesinlikle hayır. Son günüm için uzun zamandır hazırlanıyorum. Bunun yaklaştığının farkındayım. 17 yaşındaymışım gibi koşmaya çalışıyorum. Bazen takımdaki gençler, "Ama bunu nasıl yapıyorsun?" diye soruyor. Kariyerimin sonunda sakin kalmaya karar verdim. Türkiye Kupası'nın son şampiyonundayım. Güzel günler geçiriyorum.

ÇİRKİN SORUYA KAPAK GİBİ CEVAP

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aykırı sesleri bastırdığı, muhalefeti hapse attırdığı ve Suriye'de, DAEŞ'le savaşan Kürtler'le savaştığı bir ülkedesin. Bu durum seni endişelendirmiyor mu?"

Eto'o: "Burada kötü şeyler yaşanmıyor. Paris ve Londra'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım."

"Bu görüşün insan hakları savunucularını şoke edecektir."

Eto'o: "İstediğime hayran olmakta özgürüm. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da seviyorum. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo benim ağabeyim gibi. Uzun zamandır arkadaşız. Kamerun'da Biya için de aynısı geçerli. Ama ben bir politikacı değilim."

"George Weah'ın Liberya Cumhurbaşkanı olması seni politika konusunda heveslendiriyor mu?"

Eto'o: "Onun yemin töreninde oradaydım. Bize sahada hayal kurma şansı veren birisinin böyle bir yere gelmesi çok güzel. Ona inanıyorum. O ve diğerleri sayesinde Afrika daha da gelişecek. Bu kıta sadece savaş ve ızdırap demek değildir."

"Peki ya sen?

"Eto'o: "Ah, hayır. Herkesin kaderi farklıdır. Benim hayalim farklı. Uzun zamandır vakfım aracılığıyla Afrika'nın kalkınması için çalışıyorum. Öğrencilere burslar ayarlıyorum, hastanelerin kurulmasını sağlıyorum. Çocukları Fransa ve İspanya'ya götürüyorum. Kardeşim Didier de (Drogba) bu yönde çok önemli çalışmalar yapıyor."

"Mbappe'yi takip ediyor musun?

"Eto'o: "Şu anki durumunu iyi idare edebilir, adı etrafında neler döndüğünü kavrayabilirse onu geleceğin Messi'si olarak görüyorum. Bir insanı en iyi yapan birçok kıstas var. Umarım bir gün onunla konuşma fırsatım olur. Ağabeyleri dinlemekte fayda vardır. Umarım futbolu tutkulu o genç olarak kalır."

"Teknik direktörlük için ne düşünüyor?"

Eto'o: "Eğer bir gün teknik direktör olursam Mourinho-Guardiola karışımı biri olurum. Güzel oyunla kazanmak istiyorum. Yani tıpkı Pep gibi bütün statlarda aynı oyun anlayışını uygulamak isterim. Barcelona'da başarılı olduğunda Messi, Eto'o, Xavi ve Iniesta var diye oldu dendi. Hayır. Her şeyiyle başarılı oldu. Hep bir stille. Ofansif anlayışı değiştirmeden İngiltere'de de başarıya ulaştı. Şapka çıkarıyorum."

"Bu sezon Salah büyük bir çıkış yakaladı. O da Eto'o, Drogba, Yaya Toure gibi Afrikalı yıldızların seviyesine gelebilir mi?"

Eto'o: "Daha yazılacak çok tarih var onun adına. Biraz zaman tanıyalım. Ama o çalımları, ouah. Mohammed, Liverpool'da gerçekten inanılmaz. Futbolu basit gösteriyor. Onu Chelsea'den iyi tanıyorum."

"2014'ün ilk yarısında onunla beraber oynamıştınız."

Eto'o: "Aslında benimle pek oynamayadı. 21 yaşındaydı ve Jose Mourinho ona karşı çok sertti. Bugün ise dünya futbolu için harika bir sayfa yazdı. Ben 5 dakikada bir futbolunun yeteneği olup olmadığını anlarım. İşte onda gördüğüm buydu. Mesela Eden Hazard. Chelsea'ye ilk geldiğimde ona hayran kalmıştım. ona, "Messi ile aynı kalitedesin. Ama bir numara olmak gibi bir zorunluluğun yok" demiştim. Şu anda İngiltere'nin bir numarası. Koşuyor, savunma yapıyor, gol atıyor."