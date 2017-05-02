Şansal Büyüka beIN Sports'ta kaldı

Lig TV kurulduğu günden bu yana Maraton Programını yapan Şansal Büyüka'nın kaderi belli oldu...

Digitürk'ün Katarlı beIN tarafından satın alınmasının ardından Lig TV'den gönderileceği konuşulan Şansal Büyüka, Maraton'a devam ediyor...

Düşen abone sayısı ve yayın hakları için ödenen büyük meblağın karşılanabilmesi için "temiz bir sayfa" açması beklenen Katarlı beIN Sports'un, beklenenin aksine kamuoyunun tartışılan ve tarafsızlığı gölgeli isimlerle yola devam kararı şaşkınlıkla karşılandı.

beIN SPORTS İLE YENİDEN ANLAŞTI...



Son olarak Başakşehir li futbolcuların gazetecilere yönelik saldırısını meşrulaştırma çabalarıyla her kesimden tepki çeken Şansal Büyüka'nın, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yeniden anlaştığı öğrenildi.