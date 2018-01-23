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  4. 23 Ocak 2018 11:42

Şansal Büyüka'dan bomba iddia ! "Vagner Love..."

BeINSports'ta sunuculuk yapan Şansal Büyüka, canlı yayında Vagner Love ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Şansal Büyüka'dan bomba iddia ! Vagner Love...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Vagner Love ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Love transferi için Alanyaspor’a 2.5 milyon euro teklif eden Beşiktaş, Alanyaspor’un 5 milyon euroluk talebi ile karşılaştı.

Vagner Love ile anlaşmaya varan ve Alanyaspor’un 5 milyon euroluk talebini düşürmeye çalışan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde Alanyaspor Başkanı ile bir kez daha masaya oturacak. Vagner Love’un Beşiktaş’a gelmesini koz olarak kullanacak olan siyah-beyazlı yönetim, transfer bütçesi olarak 3 milyon euroluk maksimum bir bütçe belirledi.

Beşiktaş’ın transfer gündemimi yorumlayan Şansal Büyüka da Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerim devam ettiğini ve Vagner Love’un Beşiktaş’a gitmek için talepte bulunduğunu ifade etti. O sözleri canlı yayında paylaştı.

LOVE: BIRAKIN BEŞİKTAŞ’A GİDEYİM

Büyüka. Vagner Love’un yönetim ile yaptığı görüşmede, “İyi bir teklif aldım, 34 yaşındayım ve böyle bir şansı bir daha yakalayamam. Bırakın beni gideyim” ifadelerini kullandığını bellirtti.

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