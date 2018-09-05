Şansal Büyüka'dan Gomis iddiası !

Tecrübeli gazeteci Şansal Büyüka, Galatasaray'ın 6 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e gönderdiği golcü oyuncu Bafetimbi Gomis ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Büyüka, Milliyet'te yer alan yazısında Fransız futbolcu hakkında şunları dile getirdi:

Galatasaray Başkanı ve yönetimi Gomis'i 6 milyon euroya, yani çok ucuza sattığı gerekçesiyle ciddi anlamda eleştiriliyor. Benim bildiğim Gomis'in içeride de 3 milyon euroya yakın alacağı vardı. O alacağı silip gitti. Diyebilirsiniz ki 'Madem böyle, yönetim bunu niye açıklamıyor?' Nasıl açıklasınlar? UEFA'ya, 'Futbolculara borcumuz yoktur' diye beyanları var. Sonuçta benim bildiğim Gomis, 6 milyon euroya değil, alacaklarını da silinince 9 milyon euroya gitti.

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