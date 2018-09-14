Seda Akgül'den olay sözler ! "Karius gelse..."

Kanal D’de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programında Seda Akgül, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Loris Karius hakkında ilginç sözler sarfetti.

Bir haberi okurken öpücük atmanın cezasının 3 bin 750 TL olduğunu söyleyen Akgül bunun taciz olmasını eleştirdi. "Ben de öpücük atacağım" diyen Akgül "Canım birine öpücük atmak istese" diyerek olay sözler söyledi.

Akgül "Benim canım birine öpücük atmak istese şimdi. Beşiktaş’ın kalecisi gelse veririm 3 bin 750 lira, gel kardeş derim, öperim. Parasıyla değil mi derim ya. Öpücük dediğin nedir?” ifadelerini kullandı.



Programın sunucularından Hande Ataizi, “Ay inanmıyorum Seda” tepkisini verince “Öpücük atamaz mıyım kaleciye uzaktan?” diyen Seda Akgül, “Eve alalım o zaman, çaya gelsin” şeklinde konuştu.

Siyah beyazlıların Liverpool’dan transfer ettiği başarılı kalecisi programda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetildi.