Selahaddin Aydoğdu - Terim kavgasında olay iddia !

İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da Adana Yüzevler Kebap adlı işletmenin sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve damatları arasında tartışma yaşandığı, bu tartışmanın ardından ise Terim'in yanındakilerle birlikte mekana baskın yaptığı iddia edilmişti.

Önce telefonla başlayan tartışmada Terim'in, Selahaddin Aydoğdu'ya, "Oraya gelirsem seni ocağa sokarım" dediği, Aydoğdu'nun da Terim'e "Yiyorsa gel" cevabını verdiği iddia ediliyor.

İddialara göre kavganını fitilini ateşleyen bu diyalog sonrası Terim, iki damadı ve iki korumasıyla mekana geliyor.

Terim'in damatlarından biri, mekan sahibi Aydoğdu'ya 3-4 yumruk atıp arka kapıdan kaçıyor. Bir diğer iddia ise kavga esnasında Fatih Terim'in burnunun kanadığı yönünde.

Fatih Terim karizmayı fena çizdirdi

KAVGA NEDEN BAŞLADI?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumanın önceki akşam Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basıp, mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu’ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karışmasıyla büyük bir kavganın yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre masaların, sandalyelerin ve tabakların havada uçuştuğu olay şöyle gelişti

Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nın yanına Beeves Steak House adlı restoran açtı. Çetin, dükkânının önüne bir paravan açınca ‘Genel peyzaja uymuyor’ itirazları oldu ve kaldırılması istendi. Çetin bunun üzerine kayınpederi Fatih Terim’i arayıp yardımcı olmasını istedi. Fatih Terim de önceki gece saat 20.15’te Yüzevler Kebapçısı Selahattin Aydoğdu’yu telefonla arayıp, ‘Neden müdahale ediyorsunuz! Beni getirtmeyin oraya lan...’ dedi. Aydoğdu da, ‘Gelmezsen senin a.... s....’ diyerek küfür etti.

Fatih Terim kavgaya karıştı !

BODRUM’DAN ALAÇATI’YA GELDİ

Bu sözlerin ardından Fatih Terim, saat 21.00’den sonra damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel koruması Bodrum’dan Çeşme Alaçatı’ya gitti. Saat 00.10 sularında Fatih Terim, Yüzevler Kebapçısı’nın duvarından atlayarak Selahattin Aydoğdu’nun yanına gitti. Aydoğdu’ya yumruk salladı ancak boşa gitti. Ardından Aydoğdu kendisine birkaç yumruk vurdu. Bu sırada olaya Terim’in yanındakiler ve mekânın garsonları da karışınca büyük bir kavga çıktı. Masaların, sandalyelerin, tabakların havada uçuştuğu kavga 3-4 dakika sürdü. Terim ve beraberindekiler daha sonra olay yerini terk etti.

FATİH TERİM’DEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Demirspor’un eski başkanı olan Selahattin Aydoğdu daha sonra karakola gidip Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Yüzevler Kebapçısı’nda fırıncı olarak çalışan Abdurrahim Baysal da karakola başvurarak Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Kavgada, sol koluna ve kafasına sandalye ile vurulduğunu anlatan Baysal, “Fatih Terim ve yanında bulunan tüm şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Restoranın çalışanlarından Sefa Gümüş de hastaneye giderek darp raporu aldı.