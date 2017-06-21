Selçuk Şahin'den Aykut Kocaman için flaş sözler...

Selçuk Şahin, çarpıcı açıklamalar yaparken şunları söyledi:

- Gençlerbirliği'ne geldiğimde, Gençlerbirliği'ne yakışan bir durumda değildik. İbrahim Üzülmez ve arkadaşlarımızla zor bir iş başardık. İkinci senemde de iyi bir sezon geçirdik, 8. olduk. Çok güzel 1.5 yıl geçirdim. Ne olur bilemem bundan sonra. Gençlerbirliği ile görüştük. Uzatmak istiyorlar ama bir anlaşma yok henüz.

- Benim için Gençlerbirliği çok önemli bir kulüp oldu. Görüşmeler devam ediyor. Kariyerim için başka bir yerde de devam edebilirim. Birkaç kulüple de görüşmeler var ama henüz imzalanmış bir şey yok.36 yaş, çok genç bir yaş değil futbolcu olarak. Bizim son dönemlerimiz. Kendimi iyi hissediyorum.

- Gençlerbirliği'nde oynarken başarılar, mücadele ve bize olan destek performansımız arttırdı. Bu yaşta kendinize dikkat etmezseniz çok zor gençlerle sahada mücadele etmek. 1-2 sene daha oynamak istiyorum ama nerede olur bunu zaman gösterecek.

DOĞRU İŞ YAPTILAR



- Futbol sonrasını da yavaş yavaş düşünmeye başladım. Şimdi çok stresli futbolculuk. Futboldan sonra aynı stresi yaşamak ister miyim, yoksa daha sakin, rahat bir hayatmı sürerim, karar verme aşamasındayım. Teknik direktörlük cazip geliyor ama Türkiye'de çok stresli, sıkıntı işler.

- Sürekli bir teknik direktr değişimi oluyor. Sıkıntının olduğu bir işin içinde olmak istemiyorum ama bu işin içinde kalırsam hocalık lisansı almak istiyorum. Yapar mıyım, yapmaz mıyım onun kararını veremedim.

İki taraf için de hayırlı olsun. Aykut hoca başarılı dönemler geçirdi Fenerbahçe'de. Şampiyon oldu, UEFA'da önemli mesafeler kat etti. Fenerbahe doğru bir iş yaptı.





- Fenerbahçeli oyuncuların çalışmak isteyeceği karakterli bir hoca Aykut Kocaman. Umarım başarılı olurlar. Fenerbahçe camiası, son birkaç yılda yaşadığı sıkıntıları hak eden bir kulüp değil. O stadı dolduran taraftarıyla ilerleyeceklerdir"