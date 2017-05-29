Selçuk Şahin'in tepkisine FIFA'dan cevap !

Selçuk Şahin'den Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki ve öneri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin tecrübeli futbolcusu Selçuk Şahin, yaz aylarında futbol oynamanın zorluğundan şikayet etti ve Federasyon'a olan şikayetlerini dile getirdi.

İşte Selçuk Şahin'in 'fikstür' eleştirisi ve önerisi;

''Bu sezon çok geç bitiyor ve yeni sezon çok erken açılacak... 11 Ağustos tarihi Türkiye iklimi için futbol oynanmaya hiç müsait bir tarih değildir, ülkenin heryeri çok sıcak ve sağlıklı bir şekilde futbol oynamak mümkün değil. Sayın Federasyon Başkanımızdan oyuncular olarak istediğimiz liglerin daha geç bir tarihte başlaması.

Avrupa'da çoğu zaman örneğini gördüğümüz gibi 1-2 karlılaşmayı hafta içi oynayarak bu sorunu çözebiliriz. Oyuncu sağlığını da düşünerek, bu konunun Federasyon tarafından tekrar değerlendirilmesi daha doğrudur...''

FIFA'DAN SELÇUK'A CEVAP

Selçuk Şahin'in açıklamalarının ardından FIFA Profesyonel Futbolcular Birliği, bir açıklama yayınladı. Açıklamada Selçuk Şahin'in tehlikeli, sıcak iklim şartlarında futbol oynanacağı ile ilgili sözlerinin dikkate alındığı kaydedildi.