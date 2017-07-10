Şenol Güneş: Adalet istiyorum

Eski öğrencisi ‘Başbakan' lakaplı Lemi Çelik'in futboldan hayata uzanan sorularını yanıtlayan Beşiktaş teknik patronu, çarpıcı ifadeler kullandı. Yeni sezonda tüm rakiplerinin ciddi yatırımlar yaptığını, daha zorlu bir yarış olacağını vurgulayan Güneş, “Şampiyonuz ve hedefteyiz. Onların hayalleri bizi yenmek ve şampiyon olmak; bizim ise kendimizi geçmek ve daha iyi olmak, bir şampiyonluk daha kazanabilmek. ‘Nasılsa şampiyonuz' düşüncesi sıkıntıya sokar” dedi.

“ZORLAMALAR ZARAR VERİYOR”

“Yeni bir heyecan duyarsa futbolcumuz, güzel futbol oynayıp şaşırtmaya devam ederiz” diyen Şenol Güneş, “Rakiplerimizin taraftarları da bizim maçlara geliyor. Bütün takımların taraftarları sahaları doldursun ve dostane bir rekabet olsun. Bu olmayacak bir şey değil ama bazen güç gösterisi ile zorlamalarla, olumsuz futbol oynayarak sonuca gidilmek isteniyor. Bu da çok zarar veriyor” ifadesini kullandı. Güneş, “Futbol bir dans gibidir, ritm olayıdır. O ritmi göstereceksin. Orkestra gibidir, müzik ahengini vereceksin. Birçok insanın gayreti var” diye konuştu.

YİNE ‘FİLOZOF’ GİBİ KONUŞTU

Tecrübeli teknik adamın yeni sezon öncesi önemli bir de dileği vardı: “Adalet istiyorum, özgürlük istiyorum, devrim istiyorum, milliyetçilik istiyorum, sevgi ve saygı istiyorum! Huzur istiyorum, dine saygı istiyorum. Bütün bunların hepsini istiyorum. Bunları bir yere daraltmayalım; daraltıp da kavga etmeyelim. Ötekileştirme kavga, savaş istemiyorum. Partiler veya siyaset de insanların düşüncelerine saygı duyup onu öne çıkarmalı. Bunu bir tarafa mal edip de kavga etmenin kimseye faydası yok.”

“COSTA-GIGNAC KOLAY DEĞİL”

“Fazla transfer yapmayacağız. Bütün kararı da başkan ve yönetim veriyor ben de fikirlerimi söylüyorum. Bir stoper ve bir santrfora ihtiyacımız vardı. Pepe alındı, stoper sorunu kalmadı. Ba ve Aboubakar kalsaydı, santrfora ihtiyacımız olmazdı. Aboubakar'ın kararı önemli, gitmesi lehine olmaz. Pepe gibi yani bonservissiz bir forvet alabiliriz. Diego Costa var Gignac var ama çok kolay değil. Bazılarında bonservis sorunu var. Pepe'nin ekonomik tarafı başka ama kulübün vizyonu, karakteri, hedefi bunların hepsi önemlidir.”

“ÇARŞI HEP VAR VE FELSEFESİ DEVAM EDECEK”

“Beşiktaş taraftarı aklı ön planda tutuyor. Bilinçli, eğitimli, mütevazı ve demokrat. Takımın gücü yetmediği yerde devreye giriyor. Benfica maçında sitem etmedi, sahiplendi. Kızsa belki farklı olurdu. Bir aile havası var burada. Trabzon'da da var bu. Trabzon aklı, bilgiyi, desteklemeyi ve öfke kontrolünü yapsa orası da kazanacak… Taraftar bir takımın sembolüdür, imajıdır, geleceğidir. Ben bugün varım yarın yokum ama taraftar hep var. Onların felsefesi devam edecek. Çarşı hep var, devam edecek.”

“QUARESMA İŞİNE AŞIK”

“Quaresma işini çok seven, yaşı ne olursa olsun en çok çalışan oyunculardan. Bazı hareket ve davranışları hem kendi hem takım için eksikti, düzeltmeye çalıştık. O da düzeltti. Öğrenci-öğretmen, baba-oğul ilişkisi gibi düşünün bunu. Yine yanlış yaparsa yine söyleyeceğim. Benim görevim yanlışları düzeltmek, doğrularla devam etmek.”