Şenol Güneş ayrılık sorusunu böyle yanıtladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, ayrılacağı yönündeki iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.

Öte yandan, bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.

Şenol Güneş'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

"NE DİYORSUN YA"

Şenol Güneş tam arabaya bineceği sırada 'hocam rahatsızlığınız nasıl oldu' sorusunu soran bir basın mensubuna da arkasını dönerek 'ne diyorsun ya' şeklinde cevap verdi.

Şenol Güneş arabasının gelmesini beklerken yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.