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  4. 06 Haziran 2017 20:21

Şenol Güneş o isimlerle aynı listede

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, üst üste iki şampiyonlukla Avrupa'nın önemli 8 ligindeki teknik adamlar arasında da önemli bir başarıya imza attı.

Şenol Güneş o isimlerle aynı listede
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Şenol Güneş, Benfica'yı başarıyla yöneten Rui Vitoria ile birlikte, Juventus'ta üst üste son 3 sezon şampiyonluğa imza atan Massimiliano Allegri'nin ardından üst üste 2 sezon şampiyonluğu yaşayan teknik direktör oldu.

Bundesliga'da Bayern Münih son 2 sezon şampiyonluğunu elde etse de İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti Alman takımıyla bu sezon ilk kez mutlu sona ulaştı.

Benfica Portekiz'de son 4 sezon üst üste şampiyonluğu elde ederken, bunların ilk iki sezonunda Jorge Jesus, son iki sezonda ise Vitoria takımın başındaydı.

Allegri, Güneş ve Vitoria, Feyenoord'u Hollanda'da şampiyonluğa taşıyan Giovanni van Bronckhorst ile birlikte 8 Avrupa Ligi içinde ülkelerinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler olarak da dikkat çekti.

İngiltere'de Chelsea'yi bir İtalyan teknik adam Antonio Conte, Almanya'da Bayern Münih'i yine italyan Ancelotti, Fransa'da Monaco'yu Portekizli Leonardo Jardim, İspanya'da Real Madrid'i Fransız teknik adam Zinedine Zidane şampiyonluğa taşıdılar.

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