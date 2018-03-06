Şenol Güneş'e tepki gösteren taraftarlar konuştu

Spor Toto Süper Ligi'in 24. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için dün Trabzon'a gelen Beşiktaş kafilesinde bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş'e bir grup bordo-mavili taraftar tepki göstermiş ve sonrasında tecrübeli teknik adam ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı. Güneş'in kendilerine yönelik sözlerine tepki gösteren taraftarlardan Muhammet Sefa İsaoğlu ve Ahmet Caner Aydın, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Doğma, büyüme Trabzonlu olduğunu belirten İsaoğlu, "Sonuna kadar Trabzonspor taraftarıyız. Biz havaalanına, Trabzon'a gelen İstanbul takımlarına bir baskı yapmak için gidiyoruz. Beşiktaş'a özgü bir şey değil. Rakip takıma bir baskı hissettirmek için yapıyoruz. Sonuna kadar da bunu yapacağız. Bu seferlik değil, bundan sonrada bu gelenek devam edecek. Ağabeylerimiz bize böyle öğretti. Biz de bundan sonra böyle devam edeceğiz" dedi.

İsaoğlu: "Biz Şenol Güneş'i bordo-mavi renklerle görmeye alışmış insanlarız"

Havaalanına gidiş amaçlarının farklı olduğunu ve kesinlikle Şenol Güneş ile bir diyaloğa girmeyi arzu etmediklerini belirten İsaoğlu, "Birden kapıdan Şenol Güneş çıkınca, bir duygu patlaması oldu. İnsan sevdiğine tepki gösterir. Biz Şenol Güneş'i bordo-mavi renklerle görmeye alışmış insanlarız. İstiyoruz ki bu şekilde kalsın. Bir anlık sinirle böyle bir şey yaşandı. Söylenmiş kelimeler oldu, yoksa bizim ona karşı başka bir şeyimiz yoktu, bunu herkes bilir. Bursaspor'a gittiği zaman bir kırılma oldu bizde. Tamam dedik, Anadolu'dan bir kulübe gitti. Ondan sonra Beşiktaş'a gitmesi bizleri üzdü. Seviyoruz biz Şenol Güneş'i ama bir kırgınlık var. Biz Şenol hocayı televizyonlardan tanımadık. Dedelerimiz, babamız anlattı. Bu böyle devam edecek, o bu takımın efsanelerinden biri" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş’e sert tepki: Trabzon’u sattın

Aydın: "Bizim kötü bir eylemimiz olmadı"

Havaalanında tepki olayına karışan diğer isim Ahmet Caner Aydın ise şunları söyledi:

"Tamamen rakibi psikolojik baskı altına alma niyetiyle gittik. Başka bir art niyetimiz yoktu. Başka takım futbolcularına ve taraftarlarına kötü bir eylemimiz de olmadı. Biz Şenol Güneş'e tepki vermek amacıyla oraya gitmedik. Anlık bir tepki oldu bizimkisi. Biz tepkimizi gösterip dağılırken, Şenol Güneş bizi geri çağırdı. Onda da bir duygu patlaması oldu. Şenol Güneş'i de anlıyoruz. Profesyonel bir iş yapıyor. İstediği takıma gidebilir ama Şenol Güneş bu şehri temsil eden biri. Bizim onu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe veya başka takımın eşofmanlarıyla görmek kalbimizi kırıyor. Bazı söylediği sözleri söylemesi veya davranışları yapması bizi üzüyor. Kırgınlık ve kızgınlıktan dolayı olan bir gelişmeydi."

"Trabzon insanı satılamaz, satın alınamaz"

Kendilerine yöneltilen, 'paralı adamlar' iddialarına da Caner Aydın, şöyle cevap verdi:

"Ailem televizyondan öğrendi. Arkadaşlarım aynı şekilde öğrenerek bana ulaştılar. Kesinlikle yalan, herkes bilmeli. Trabzon insanı satılamaz, satın alınamaz. Hiç bir türlü hiç kimsenin parası boğazımızdan geçmemiştir. Bizler genciz hata yapabiliriz. Hiç bir şekilde kötü sözümüz, darp gibi eylemlerimiz olmadı. Ağlanacak halimize gülüyoruz aslında."

"İnsan sevdiği kişiye kızar"

Olayların buraya geleceğini tahmin edemediklerini de belirten Trabzonspor taraftarı Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkenin yüzde 80'ni bize hain, paralı adamlar olarak bakıyorlar. Fakat bizler her maç cebimizden para vererek deplasmana giden, yeri gelince okullarına gitmeyen, 3-4 gün eve gitmeyen ve takımı için tribün koreografisi hazırlayan insanlarız. Biz bu şehre hizmet ediyoruz ama şehrimizin bizi dışlaması kötü bir şey. Pişmanlık aslında çok da yok. İnsan sevdiği kişiye kızar. Bizim de kızgınlıkla söylediğimiz sözlerdi onlar. Benim şahsi düşüncem, Şenol Güneş Trabzonspor'da olmalı. Trabzonspor'un efsaneleri bir şeklide Trabzonspor'a hizmet vermeli. Başka takımın teknik direktörü olarak onu kulübede görmek beni üzüyor. Ben şu anda Trabzonspor'da olmasını isterim."