Şenol Güneş'in koridorlardaki yeni görüntüleri ortaya çıktı !

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında oynanan ve 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilerek yarıda kalan Fenerbahçe- Beşiktaş maçından yeni görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in soyunma odası tüneline girerken yerde kalması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah-beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti. Bunun üzerine saha daha da karıştı...

Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti.

Soyunma odasına giden koridorda da gerilimin devam ettiği görüldü.

Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı... Hastaneye kaldırışan tecrübeli çalıştırıcı, ertesi gün sabah saatlerinde hastaneden taburdcu edildi.

Hakem Mete Kalkavan yaklaşık yarım saat sonra mücadelenin tatil edildiğini açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcular da maçın tatil edildiğini öğrenince soyunma odasına gitti.