Şenol Güneş'ten Bayern Münih açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'ya Bayern Münih eşleşmesi konusunda bir söyleşi verdi.

Siyah-Beyazlı taraftarların Şenol Güneş ve kulüp hakkındaki görüşlerinin de yer aldığı tanıtım söyleşisinde Şenol Güneş'in kariyeri anlatıldı. Tecrübeli teknik adam da felsefesini ve B.Münih maçına yönelik görüşlerini şöyle anlattı: 1952'de doğdum. Sokaklarda top peşinde koşarak başladım futbola. Bilinçsiz, eğitimsiz ama keyifliydi. Futbolculuğumda altı şampiyonluk yaşadım. Sonra Beşiktaş'ta üst üste iki lig kupası aldım. Teknik direktörlük kariyerime de 1989'da başladım. İlk Şampiyonlar Ligi deneyimimi Trabzonspor'la yaşadım. Ancak grupta üçüncü olabildik.



"Bayern çok güçlü bir kulüp"

B.Münih çok güçlü bir kulüp. Büyük bir kulüp. Rakibe saygı duymak lazım. Ama oynadığımız oyunla da rakibe zorluk çıkartmak istiyoruz. Turu geçmek tabii ki büyük başarı olur. Ama kaybetmemiz de dünyanın sonu değil. Benim beklediğim iyi oyuncularımız, kendi en iyi oyunlarını oynasınlar. Onlardan olağan dışı bir şey beklemiyorum. Var olan oyunlarını, yeteneklerini, karakterlerini, olağanüstü gayretle sahaya getirsinler. Bu yeter.

Oyuncularıma şunu söylüyorum, 'Bu işi yapıyorsunuz. Ne olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çalışın. Şampiyon olmak için şampiyon gibi yaşamalıt siniz. Davranışınız da konuşmanız da oynamanız da öyle olmalı. Rakip güçlü olabilir. Çıktığınız zaman kendi gücünüzü gösterin. Sadece ona teslim olup oynamayın' diyorum.

'O anlayışı yıktım'

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği değişimi anlattı: "İlk geldiğimde hücum varyasyonu anlamında sıkıntısı vardı Beşiktaş'ın. Gol attıktan sonra geriye çekilme anlayışı vardı. Bunu yıkmak gerekiyordu. Şampiyonluğa oynuyorsanız rakip sahada oynamalısınız."