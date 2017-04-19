Şenol Güneş’ten ceza tepkisi !

13 Nisan Perşembe günü Lyon’da oynanan ve saha tribünde çıkan olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlayan maçla ilgili UEFA’nın Beşiktaş’a verdiği cezaya büyük tepki var. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de sert ifadeler kullandı:

İşte Şenol Güneş’in UEFA’nın verdiği cezaya tepkisi:

“UEFA, Lyon'u biraz daha öne çıkardı. Bu kararı UEFA mı aldı, Lyon mu aldı, bilmiyorum”

"Bu karar zamanlama olarak da yanlış. Vicdanları rahatsa, bizim söyleyeceğimiz bir şey yok"

“Bırakalım futbolcular saha içinde yapabileceklerini göstersin. Fair play içerisinde bir maç olsun. Futbolcularıma güveniyorum”

"Sinirleri germek için alınmış bir karar bu. Hiçbir şey değişmez. İşimizi yapacağız ve futbol oynayacağız."