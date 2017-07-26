Şenol Güneş’ten flaş milli takım açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in TFF’yle anlaşarak görevinden ayrılmasının ardından gündeme ilk gelen isim olan Şenol Güneş’in menajeri Deniz Türker, konuya açıklık getirdi.

Sporx’e konuşan Deniz Türker, Güneş’in milli takım için kapıları kapattığını belirtti. Şenol Güneş, Deniz Türker’le yaptığı telefon konuşmasında, “Beşiktaş’la yapacak daha çok işim var. 2 yıl kontrat uzattık. Bu iki yıl boyunca sadece Beşiktaş’a konsantre olmuş durumdayım. Ben bir görevdeyken, bir takımdan sorumluyken başka şeyler düşünmek hayat görüşüme aykırı” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş; Abdullah Avcı, Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu’yla birlikte A Milli Futbol Takımı için gündeme gelen dört isim arasında başı çekiyordu.

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