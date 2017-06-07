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  4. 07 Haziran 2017 21:31

Şenol Güneş'ten Galatasaray açıklaması

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasıyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'ten Galatasaray açıklaması
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Güneş, geçtiğimiz yıllarda Aziz Yıldırım'ın yaptığı ''Tesadüfen kazandılar'' şeklindeki açıklamasına benzer bir yorumda bulundu.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk kulüplerinin Avrupa'da başarı yakalayabilmesi için yeterli seviyede olmadığını söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

FUTBOL ÜLKESİ DEĞİLİZ

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefte mi?

''Başkanımız Fikret Orman, ‘5 yıl’ diye hedef koymuş ama bu 3 yılda da gerçekleşebilir. Ancak bu bizim futbol ülkesi olduğumuz anlamına gelmez. Biz, 2002’de dünya üçüncüsü olduk ama futbol ülkesi olarak 3’üncü olamadık. Sadece Dünya Kupası’nda üçüncü olduk. Şimdi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir hangimiz Şampiyonlar Ligi’nde final oynamak için hazırız? Hiçbirimiz değiliz. Gerçek bu. Barcelona, Real Madrid, B.Münih, hatta Dortmund çok güçlüler… Bize bu sezon bunlardan biri gelecek. Çıkana bakacağız.''

G.SARAY NİYE DEVAMINI GETİREMEDİ?

-G.Saray UEFA’yı kazanırken hazır mıydı?

''Galatasaray da hazır değildi ama UEFA Şampiyonu oldu. Olur mu, olur. İyi kadro, iyi şeyler ile bir defa olur peki niye devam ettiremedik? İşte burası önemli. Barcelona’yı orada sürekli görüyor musun, görüyorsun. Yarı final, çeyrek final ama görüyorsun… Ya da Bayern Münih’i, Real Madrid’i ve diğer takımları sürekli görüyor muyuz, görüyoruz. İşte iddialı olmak, budur. Öyle olduğu zaman o hedefleri konuşabiliriz. Hayır, bizde her şey sorunlu ama her şeyin en iyisi olmak istiyoruz, bu mümkün mü?''

uefa kupası , şenol güneş , beşiktaş , galatasaray