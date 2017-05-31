Enes’in menajeri transferi Twitter’dan öğrendi
Demba Ba transferi açıkladı !
Inter'den Andrea Belotti için inanılmaz teklif
Podolski son kez basının karşısında
Podolski son kez basının karşısında
Nefes kesen maçta Çağla elendi
Nefes kesen maçta Çağla elendi
Süper Lig yolunda büyük kapışma
Süper Lig yolunda büyük kapışma
Başkan'dan flaş Kocaman açıklaması !
Başkan'dan flaş Kocaman açıklaması !
Arsenal resmen açıkladı ! Arsene Wenger...
Arsenal resmen açıkladı ! Arsene Wenger...
Bafetimbi Gomis’de beklenen gün geldi !
Bafetimbi Gomis’de beklenen gün geldi !
Avrupa zaferinden sonra dibe vurdular !
Avrupa zaferinden sonra dibe vurdular !
Mehmet Ekici transferinde flaş gelişme !
Mehmet Ekici transferinde flaş gelişme !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 31 Mayıs 2017 17:28

Şenol Güneş’ten Ozan Tufan yorumu

Şenol Güneş, Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Ozan Tufan hakkında değerlendirmede bulundu.

Şenol Güneş’ten Ozan Tufan yorumu
A+ A-

Fenerbahçe’nin Bursaspor’dan 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Ozan Tufan, sergilediği performans ile eleştirilerin ortak noktası durumunda… Bir türlü beklenen gelişimi gösteremeyen Ozan Tufan ile ilgili bir yorum da eski hocası Şenol Güneş’ten geldi. NTV Spor’da Spor Servisi programına katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan’ın üzerine koyması gereken bir futbolcu olduğunu söyledi.

Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde de Ozan Tufan’ın eksik bir futbolcu olduğunun altını çizen Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Ozan Tufan zaten eksik bir oyuncuydu… Büyümeye ihtiyacı var. Fenerbahçe'de büyük bir kulüp… Orada gelişmesi gerekiyordu. Ozan Tufan'ın asıl performansı bu değil. Daha çok çalışmaya ihtiyacı var. Ama ‘Ben oldum’ diye düşününce gelişmesi durdu. Eğer bu şekilde devam ederse Fenerbahçe'den gitmesi muhtemeldir.”

şenol güneş , fenerbahçe , beşiktaş , ozan tufan