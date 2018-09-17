Serdar Ali Çelikler: Ali Koç Altınordu'yu satın alacak !

CNN Türk'teki "Pazar Akşamı Futbol" programında yorum yapan Serdar Ali Çelikler, önemli bir iddia ortaya attı.
Başkan Koç'un cebinden yüklü bir miktar ortaya koyarak, altyapı sistemini çok beğendiği Altınordu'yu satın almak istediğini dile getiren Çelikler, Comolli'nin alt liglerden takım alabileceklerinin sinyalini vermesine vurgu yaptı.
Çelikler, "Bakın bomba haber veriyorum! Ali Koç, cebinden 10 - 12 Milyon Euro vererek Altınordu’yu satın alacak. Fenerbahçe ikinci bir takım almayı düşünüyor. Comoli açıkladı. Takım almak iyi fikir dedi ya. Bomba geliyor. Fenerbahçe galiba Altınordu'yu alacak. İhtimal bu. İyi bilgi yani. 10-12 milyon euro aralığında ihtimal var." dedi.
Ayew zaten kiralık. Başkan da almamız mümkün değil dedi. Ayew 11 tane top kaybıyla oynayacağına hiç olmazsa Barış oynasın. O da bu kadar top kaybıyla oynar. Dünyanın en zor ligi Spor Toto 1. Lig'de 10 gol atmış bu adam. Öyle bir lig ki, sırf mücadele. Rakibin ağzına ayağını sokuyorlar. Bunlar yavaş yavaş Cocu tarafından yapılacak. Yeni Fenerbahçe işe bekleyeceğiz. Reyes'te gelip coşacak bir ihtimal de görmüyorum. Genel anlamda Fenerbahçe'nin savunması yeterli değil.
ALTINORDU'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe’nin Altınordu'yu satın alacağı yönündeki iddialara yanıt veren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Comolli ile yaptıkları görüşmeyi anlatarak, “Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye ettik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik” dedi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin Fenerbahçe için ikinci bir kulüp alabileceklerine ilişkin açıklamalarının ardından sarı-lacivertli ekibin 10-12 milyon Euro bedelle Altınordu’yu satın alacağı iddia edildi. İddialara resmi internet sitesinden cevap veren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “2.5 ay önce Barış ve Berke’nin transferleri için bir araya geldiğimiz Comolli, bu transferlerin görüşmesi bittikten sonra başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptı. Fenerbahçe’nin transfer edeceği genç oyuncuları pişirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu’nun ilk 11’nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi” dedi.