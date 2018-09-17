Serdar Ali Çelikler: Ali Koç Altınordu'yu satın alacak !

CNN Türk'teki "Pazar Akşamı Futbol" programında yorum yapan Serdar Ali Çelikler, önemli bir iddia ortaya attı.

Başkan Koç'un cebinden yüklü bir miktar ortaya koyarak, altyapı sistemini çok beğendiği Altınordu'yu satın almak istediğini dile getiren Çelikler, Comolli'nin alt liglerden takım alabileceklerinin sinyalini vermesine vurgu yaptı.

Çelikler, "Bakın bomba haber veriyorum! Ali Koç, cebinden 10 - 12 Milyon Euro vererek Altınordu’yu satın alacak. Fenerbahçe ikinci bir takım almayı düşünüyor. Comoli açıkladı. Takım almak iyi fikir dedi ya. Bomba geliyor. Fenerbahçe galiba Altınordu'yu alacak. İhtimal bu. İyi bilgi yani. 10-12 milyon euro aralığında ihtimal var." dedi.

Çelikler oyun ile ilgili de şu açıklamaları yaptı:



Ayew zaten kiralık. Başkan da almamız mümkün değil dedi. Ayew 11 tane top kaybıyla oynayacağına hiç olmazsa Barış oynasın. O da bu kadar top kaybıyla oynar. Dünyanın en zor ligi Spor Toto 1. Lig'de 10 gol atmış bu adam. Öyle bir lig ki, sırf mücadele. Rakibin ağzına ayağını sokuyorlar. Bunlar yavaş yavaş Cocu tarafından yapılacak. Yeni Fenerbahçe işe bekleyeceğiz. Reyes'te gelip coşacak bir ihtimal de görmüyorum. Genel anlamda Fenerbahçe'nin savunması yeterli değil.