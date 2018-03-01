Serdar Ali Çelikler'den olay iddia !

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki konuları değerlendirdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini değerlendiren Çelikler, Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde Aykut Kocaman'ın istifa edeceğini iddia etti.



Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları;



ALİ KOÇ GELSE STATTA YER BULAMAZSIN



Bugün sandık koyalım Yüzde 70-75 Ali Koç çıkar. Kimse kombine almıyor. Taraftar Aykut Kocaman için gitmiyor değil, onun da etkisi var ama yüzde 10-15. Fenerbahçe tribünleri sessiz bir protesto içerisinde. Taraftarların tribüne gitmemesinin sebebi Aziz Yıldırım'dır. İnsanlar bu zihniyetin değişmesini istiyor. Aykut Kocaman oynattığı futbolun kalitesini arttırsın seyirci sayısı yüzde 10-15 artar. Aykut Kocaman kalsın ve daha kötü bir futbol oynatsın ama Ali Koç gelsin bak bakalım ne oluyor? Statta yer bulamazsın. Çünkü bu hava değişimini istiyor Fenerbahçe taraftarı. Yarın seçim olsa Aziz Yıldırım kazanır ama tabandan gelen tepkinin çok yüksek olduğunu biliyorum.



GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ YENERSE KOCAMAN İSTİFA EDER, YENİLGİ SEÇİM SONUCUNU ETKİLER



Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerse Aykut Kocaman istifa eder. Seçimin sonucunu bu durum çok ciddi etkiler. Aziz Bey açısından böyle bir sonuç çok sıkıntı olur. Beraber biterse çok bir şey olmaz. Fenerbahçe yenerse de Aziz Yıldırım'ın lehine ekstra etki yaratmaz.



BEŞİKTAŞ



Q7'NİN YARATTIĞI ETKİYİ BEŞİKTAŞLILAR GÖRMELİ



Lens bu sezonun hayal kırıklıklarından biri. Quaresma ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Quaresma tecrübesi ve olgunlaşmış futboluyla özellikle de iç sahada çok etkili. Beşiktaş Porto deplasmanında 1-0 öne geçerken, Leipzig maçında 1-0 öne geçerken orta Quaresma, kafa Talisca olmuştu. Monaco maçında da Quaresma'nın etkisi çok fazlaydı. Yani Quaresma ağırlığını koyduğu zaman çok etkili olan bir oyuncu. Skora daha fazla etki etmeli ama yarattığı efekti de Beşiktaşlıların görmesi lazım.



BEŞİKTAŞ TALİSCA'YI SATIN ALABİLİR Mİ?



Mantıklı olabilir. 25 milyon Euro gibi para hiç bir kulübümüzde yok. Satın alma olayını geçelim. Beşiktaş Talisca'nın yerine benzer bir oyuncu bulacaktır. Beşiktaş'ın iyi bir menajer ağı var. Benfica Talisca'yı 27 milyon Euroya satsa Beşiktaş bu parayı verebilir mi? Bizim Türk takımlarının artık 32-33 yaşından evvel yıldız futbolcu almaları bir hayal. Özellikle bu seneden sonra göreceksiniz, Dünya Kupası'ndan sonra bu işler daha zor yapılır. Tabiî ki alınmalı ama öyle bir para yok. O yüzden hayal kurmayalım.



14 PUAN NE DEMEK?



Eğer Beşiktaş şampiyonluğu 2-3 puan farkla kaybederse o dönemde kaybettiği puanlara denk gelir. Beşiktaş çok önemli bir başarı yakaladı. Şampiyonlar Ligi grubuna kolay diyorlar ama öyle bir şey yok. 14 puan ne demek? Böyle bir başarıyı bir daha bir Türk takımı yapamaz. Bunun keyfini yaşayacaklarına Bayern ile yattılar, Bayern ile kalktılar. Bayern çıktığı anda "Biz biraz lige bakalım" diyeceklerdi ama onu sağlayamadılar.



O dönemde kaybedilen puanlar şampiyonluk kaybedilirse o zaman aranacak. Çok başarılı oldun belki ama o sistemin içinde daha o kadar değilsin. Sen çok iyi oynasan da sana Bayern 'i eletmezler. Bayern'i elemek için Hakemlerin filan devreye girmesi lazım.



BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZSA ŞENOL HOCA...



Şampiyonluk gelmezse Şenol Hoca'ya Trabzon'a gel diyen olur, Milli Takım'a gel diyen olur. Şampiyonluk gelmezse bu ihtimaller gerçek olabilir ama gelirse ayrılacağını düşünmüyorum.



BİLDİĞİMİZ GÖKHAN DEĞİL, BEŞİKTAŞ YERİNE OYUNCU ALACAK



Beşiktaş bence bir sağ ek alacak. Gökhan Gönüll'ün derbiye kadar pek faydalı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynuyor ama onun dışında bildiğimiz Gökhan değil. Beşiktaş ta Beck gittikten sonra Gökhan'ın performansının düştüğünü söylüyorlar bir sağ bek alacaklarını biliyorum ama herhangi bir isim yok.



GALATASARAY



14 PUANI TERİM ALSA BIKTIRINA KADAR SÖYLERDİ



Hoca iletişim konusunda zayıf. Şampiyonlar Liginde 14 puanı Fatih Terim alsaydı neler olurdu bir düşün bakalım. 2-3 haftada bir bahsederdi. Akhisar-Galatasaray maçının ardından 'Arkadaşlar biz 14 puan aldık' der, seni bıktırana kadar bunu söylerdi. Hala 17 Mayıs kutluyorlar. 18 sene olmuş hala onu kutluyorlar. Hepsinde de medyayı çağırıyorlar. 14 puanı fatih terim alsa bütün medyanın beynine çakmıştı. Avrupa basınına üç tane röportaj, onların Türkiye'ye yansımaları... Ancak Şenol Hoca fazla tevazu sahibi. Fazla tevazu gösterme gerçek sanırlar demişler. Şenol Güneş bu iletişimleri yapmıyor.



DEPLASMAN SORUNU...



Neden böyle bir sıkıntı var anlamadım. Kasımpaşa maçında şok oldum. Kasımpaşa iyi de oynamadı. Böyle bir maçta Seyirci avantajı ve skor avantajı sendeyken maçı vermemek lazımdı. Psikolojik bir şey vardı herhalde. Sivasspor maçında ise hoca hatalıydı denebilir. Ama Kasımpaşa maçı öyle değildi. Herhalde Gomis'in bayılma olayı olumsuz etkiledi. Sivas deplasmanında alınacak bir puan çok şey değiştirebilirdi. Genel olarak bu deplasman sıkıntısında Fenerbahçe maçı turun son kağıdı olacak.



RODRİGUES ESKİSİ GİBİ DEĞİL, VOLKAN ŞEN'İN BİTİRİCİLİĞİ -10



Garry Rodrigues iyi oynuyor. Fatih Terim'in elini değdirdiğinde performansını arttırdığı üç oyuncudan biri. Bu oyuncular, Linnes, Belhanda ve Rodrigues. Donk da sıfırdan geldi. Bu iyi bir şey. Rodrigues'in de en az 2-3 gömlek arttırması Terim'in başarısıdır. Eskiden Garry topu getirip getirip dağlara taşlara atardı ama şimdi öyle değil. Demek ki çalışıyor ve çalışana da Allah veriyor.

Ben Bruma'yı hiç bir zaman çok beğenmedim. Futbolu çok bilen bir oyuncu değil. Futbol bilgisi zayıf ve Leipzig'de oynayamıyor. Sadece hızlı diye bir oyuncu oynamaz. Mesela Volkan Şen'in yaptığını dünyada çok az oyuncu yapıyor. Çok dar alanda çalım atabiliyor ama bitiricilik 0 bile değil -10. İşte bunların hepsi futbolu ve pozisyonu bilmemekten oluyor. Bruma da böyle bir oyuncu. Rodrigues de öyleydi ama gelişti. Çok kaliteli değil. Kaliteli olsa zaten Galatasaray'da olmaz ama gelişmeye açık olması önemli.

BU YÖNETİM DE BECERİKLİ DEĞİL



Fatih Altaylı transfer yasağına net diyor. Bu konuyla alakalı ben başka yorum yapmayayım. Ben bu yönetimin becerikli bir yönetim olmadığını düşünmüyorum diyerek konuyu kapatayım. Mayıs'ta seçimine daha var, neler olacak bilemeyiz. Dursun Başkan'ın Cengiz Bey'in kulübün başında olmak isteyeceği yüzde yüzdür. Faruk Süren ve Adnan Polat'ın bu konuda bir hareket yapmak isteyeceği kesin ama daha var. Galatasaray da oyun bitmez.