Sergen Yalçın'dan Eto'o desteği ! "Biraz saygı..."

Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayacık Tesisleri'nde, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eto'o'nun önemli ve başarılı bir oyuncu olduğunu söyledi.

Futbolculuğun bir meslek olduğunun altını çizen Yalçın, "Eto'o'nun başına gelen, çok önemli bir konu değil. Zaten Türkiye'de sürekli, herkesin başına gelen bir konu. Eto'o kariyeri çok yukarıda olan, üst düzey bir oyuncu. Bugün Rusya, tanıtım kampanyasında kullanmak için Eto'o'yu çağırıyor. Demek ki bu gerçekten çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Eto'o'ya gösterilen tepkiyi gereksiz bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oyunculara biraz saygı duymak lazım. Türk olsun, yabancı olsun, çocuklar çıkıyor, ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar. Bir gün burada oynarlar, öbür gün başka takımda oynarlar. Bu profesyonel iş. Her oyuncu bir yerlerde tabii ki mücadele edecek. Sonuçta oyuncuların geçim kaynağı bu iş. Bana göre sağlıksız bir tepkiydi. Gerek yoktu. Çünkü Antalyaspor'a uzun süre hizmet etmiş, orada çok başarılar sağlamış ve onlar için de önemli bir oyuncu."

Yalçın, yaklaşık 5 maçtır Konyaspor'a teknik direktörlük yaptığını, bu süreçte takımın oyuncularıyla, yönetimiyle, taraftarlarıyla birlik ve beraberliğiyle gayretini gördüğünü belirtti.

Eto'o'nun taraftara yaptığı hareket görüntülendi !

"TARAFTARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Oyuncuların ciddi fedakarlıklarla mücadele verdiğine, Kasımpaşa karşılaşmasını önemsediklerine işaret eden Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"İçeride oynayacağımız müsabakaları mutlaka kazanmak zorundayız. Tabii bu müsabakada, özellikle bu hafta taraftara çok ihtiyacımız var. Yani Konyaspor taraftarının bu hafta tamamıyla tribünde olması gerekiyor. Çünkü onlar çok önemli bir itici güç takımımız için. Onların desteğiyle takım çok daha üretken olabiliyor, çok daha fazla mücadele edebiliyor. Bunu daha önce oynadığımız Sivas ve Kayseri maçlarında da gördük."

"KÜME DÜŞME HATTININ 37-38'İ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yalçın, Konyaspor'un durumunun kötü olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Başladığımızda küme düşme grubunun altındaydık. Şimdi şanslar eşit. Yani orada o pozisyonda bulunan 5-6 takım var. Herkesin şansı eşit, kimse için avantajlı bir durum yok. Belki 1-2 puan fark var ama fikstüre baktığımızda çok avantajlı gibi görünmüyor bu. Yani bunu kalan müsabakalarda lehimize çevirebiliriz. Müsabakaları kazandığımız zaman işler çok daha kolay olacak. Herkes çok mücadele ediyor. Yukarıda bir şampiyonluk yarışı, aşağıda küme düşme yarışı, bu sezon çok enteresan bir lig oluyor. Herkesin bir hedefi var. Küme düşme hattının 37-38'i geçeceğini çok düşünmüyorum. Maksimum 37-38'ler küme düşme hattı için yeterli gibi görünüyor."