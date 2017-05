Sergen Yalçın'dan flaş sözler

Genç teknik adam Sergen Yalçın, beİN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Kayserispor'daki görevinden neden ayrıldığı konusuna da açıklık getirdi.

Yalçın şunları söyledi:



“Bana Kayserispor’dan önce de teklif geldi ancak kabul etmedim. Teknik direktörlük zor iş, futbolculuk daha kolay. Yönetici pozisyonuna geldiğin zaman bir çok sorumluluğun altına giriyorsun. Biz göreve başladığımız her kulüpte, hep küme düşme hattında, dibe vurmuş takımları aldık. İlk hocalıklar böyle yerlerde zor oluyor. Çok stresli ortamlar var. O takımı alıp yukarı çıkarmak zorundasınız. Aslında gittiğimiz her takımda bunu becerdik. Ben 6-7 yıllık hoca olsam daha iyi olur ama krizi yönetebiliyorum yine de. Gittiğimiz yerlerdeki başarı kriteri hep kümede kalmak oldu. Artık böyle takımlarda çalışmak istemiyorum.



"WELLITON VE LAVAL DEDİM, DOUGLAO'YU KADRO DIŞI BIRAKTILAR"



Sezon başı başlayıp, kendi istediğim oyuncuları almak, belli bir sistem belirlemek ve bunu takıma oturtmak istiyorum. Ve başarı kriterini buna göre görmek istiyoruz. Sivasspor’da, Kayserispor’da kimse bizi ‘Görevi bırakın2 demedi bize. Biz kendimiz bıraktık. Yönetimsel bazda bazı sorunlar yaşadık. Douglao ile açıklama yapmışlar. ‘Hocanın raporu doğrultusunda futbolcu kadro dışı bırakıldı’ diye. Ben böyle bir rapor vermedim. Wellinton ve Lawal’ın kadro dışı bırakılmasını istedim, bırakmadılar. Bu oyuncular toplantıya katılmıyorlar. Takımın ahengini bozuyorlardı. Verdiğimiz rapordaki adamları değil başkasını kadro dışı bıraktılar. Böyle şeyler nedeniyle görevi bırakma kararı almıştım. Ben seyirci ‘İstifa’ derse zaten görevimi bırakırım. Ben çalıştığım yerde sevilip mutlu olmak isterim.”



"Hep küme düşme hattındaki takımları çalıştırdım. Böyle takımlarda baskı hissediyorsunuz. Aslında kriz yönetiminde de başarılı oldum ama artık bu takımlarda çalışmak istemiyorum. Kulübede rahat bir maç izleyemedik."



"Seyirci istifa diye bağırırsa bırakırım. Çalıştığım yerde mutlu olmak isterim. Benim maddiyata ihtiyacım yok. Gittiğimiz bütün takımları kurtardık. Kayserispor’da büyük payımız var"



"EN BAŞARILI TÜRK HOCALAR"



"Mustafa Denizli ve Fatih Terim, Türkiye’nin en iyi hocalarıdır. Genel olarak bakıldığında Lucescu gerçekten çok iyiydi."



"TÜRKİYE'DE TEK YILDIZ TALİSCA"



"Cengiz Ünder’den yıldız futbolcu olmuş. Hagi yıldız futbolcudur, Alex’dir, Messi’dir, Ronaldo’dur. Iniesta yıldız değildir mesela. Türkiye’deki tek yıldız futbolcu Talisca’dır. Türkiye’deki diğer futbolculardan oyunsal anlamda çok önde ama daha fazla gözükmesi lazım. Beşiktaş’ı Lyon eşleşmesini deplasmanda bitirebilirdi ama olmadı."



KAYSERİ'NİN GOLÜNE NEDEN SEVİNMEDİ?"



"Kayserispor’un Beşiktaş’a attığı golde sevinmememin nedeni sadece saygıdır. Şenol Güneş de Trabzonspor’a sevinmedi. Futbol sahada oynana bir durum, önemli olan kendi karakterimizi kaybetmemek."



BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ



"Vodafone Arena’da inanılmaz bir seyirci baskısı ve karşısında çok güçlü bir takım. Beşiktaş’ta sağdan, soldan, ortadan geliyorlar. Hangisine önlem alacaksın. Beşiktaş’a Vodafone Arena’da direnmek çok zor."



"Türkiye’de gidişatı ve planlarımı düzgün olan iki kulüp var: Beşiktaş ve Medipol Başakşehir. Özellikle Başakşehir her sene üstüne koyarak gidiyor."



"Transferde hatalar yapılıyor. Kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuları Türkiye’ye getirmek yanlış. Mesela oyuncudan yapamayacağı şeyleri beklemek de yanlış. Oynayanlardan daha yetenekliyim ama benden istenileni bazen yapamayabilirim."



"Teknik direktör oyuncuyu kıskanır. Ben de kıskandım. Kıskanıldığım da oldu. Benim çalıştığım takımlarda benden büyük oyuncu yok. Ama iyi oyuncudan iyi teknik direktör olacak diye bir şey yok. İkisi alakasız."



TUDOR YORUMU



"Teknik direktörün futbolcuyu oynatmaması egoyla alakalıdır. Bana maç kazandıracak oyuncuyu ben neden oynatmayayım? Igor Tudor Galatasaray gibi bir fırsat bulmuş, bunu sonuna kadar kullanacaktır."