Sergio Conceicao’dan Nantes başkanına salvolar

Nantes’ta geçirdiği yarım sezonun ardından Porto’ya transfer olan 42 yaşındaki teknik adam Sergio Conceicao, eski başkanı Waldemar Kita hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınına konuşan Conceicao, “Nantes’la sözleşme yenilemeden önce, başkan Kita bana büyük bir kulüpten teklif gelmesi halinde, tekerime çomak sokmayacağını söylemişti. Porto’nun benimle ilgilendiğini öğrenince, kendisi ile yüz yüze görüşerek durumu ilettim. Çoğu insan böyle sözlü bir anlaşmanın varlığından habersizdi. Benim için verilen bir söz, yazılı bir kağıt parçasından daha önemlidir. Ne yazık ki kendisi bu sözünü tutmadı ve Nantes’tan ayrılma sürecimi zorlaştırmak için elinden geleni yaptı. Bu ayrılık herkes için zor oldu. Beni taraftarın önüne atıp, hain durumuna düşürdüler. Ben onlara ne yaptım ki? Dürüst oldum, açık konuştum. Onlar arkamdan dolaplar çevirdi.” Dedi.

Nantes başkanı Waldemar Kita konuya ilişkin sessizliğini korurken, kulüpten de herhangi bir açıklama gelmedi.