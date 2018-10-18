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  4. 18 Ekim 2018 11:02

Serigo Ramos'tan İngiltere maçı sonrası olay sözler !

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, İngiltere ile oynadıkları maçta Raheem Sterling'in ayağına bilinçli bastığı iddialarına videolu bir paylaşımla yanıt verdi.

Serigo Ramos'tan İngiltere maçı sonrası olay sözler !
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UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında İngiltere zorlu İspanya deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılırken Sergio Ramos ve Raheem Sterling arasında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu.

Zaman zaman yaptığı sert müdahaleler ve rakip oyuncularla girdiği ikili tartışmalarla bilinen İspanyol savunmacı Ramos’un, Sterling’in ayağına bilinçli şekilde bastığı iddia edilmişti.

Maç sırasında acı içinde yerde kalan Sterling’le girdiği mücadelenin videosunu Twitter hesabından paylaşan Ramos, “Söyleyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Ramos’un Sterling’in yanından geçtiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı görülüyor.

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ispanya , ramos , sterling , ingiltere
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