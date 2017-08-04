Sevilla'dan Başakşehir açıklaması

Sevilla'dan Başakşehir yorumu! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir ile eşleşen Sevilla, temsilcimizi ciddiye alıyor.

Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Medipol Başakşehir'i hafife almayacaklarını söyledi.

İspanyol basınına konuşan Oscar Arias, ''Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bırakmış; Adebayor, Clichy gibi oyuncuları olan zorlu bir takım. Hafife almayacağız'' ifadelerini kullandı.

Arias, özellikle İstanbul'daki maçın zorlu geçeceğini söylerken ''Özellikle kendi sahalarında çok zorlu bir takım. Şki maçta da kendi oyuncumuzu rakibimize kabul ettirmek turu geçebilmemiz adına çok büyük önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir, Sevilla ile ilk maçı 15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 22 Ağustos'ta İspanya'da oynanacak.