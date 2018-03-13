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  4. 13 Mart 2018 16:09

Sharapova'dan Rusları çıldırtan paylaşım

Dünyaca ünrü Rus tenisçi Maria Sharapova'nın sosyal medyadan yaptığı ABD bayraklı paylaşımına Ruslar tepki gösterdi.

Sharapova'dan Rusları çıldırtan paylaşım
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Kadın tenisinin en önemli isimlerinden olan Rus tenisçi Mario Sharapova, Amerikan bayraklı fotoğraf paylaşımıyla vatandaşlarını çılgına çevirdi.

Doping cezası nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan 30 yaşındaki sporcu, annesiyle beraber ABD’de ünlü ressam Jasper Johns’un sergisine gitti.

Bu sırada tabloları izlerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü sporcuya Rus takipçilerinden tepki geldi.

ABD’de yaşayan Rus tenisçinin, ABD bayraklı bir fotoğraf paylaşması Rusya basınında da geniş yer bulurken “Neden ABD bayrağıyla fotoğraf çekildi?” manşetleri atıldı.

Konu hakkında açıklama yapan emenkli tenisçi Anna Chakvetadze, “Sharapova sanatı seviyor ve müzeleri geziyor. Jasper de ülkenin en önemli sanatçılarından. Sadece sanat sevgisi hepsi bu” dedi.

Mama, daughter and a Jasper John’s Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

Maria Sharapova (@mariasharapova)'in paylaştığı bir gönderi ()

rusya , amerika , abd , bayrak , tenis , sharapova
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