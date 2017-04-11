Şike operasyonunda flaş detay !

Fenerbahçe'ye 3 Temmuz 2011'de şike operasyonunu yapan polis müdürlerinin telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede, operasyonun Zaman Gazetesi ile ilişkisine yer verildi.

POLİS MÜDÜRLERİNİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ



İddianamede, "Şike Operasyonu"nda görevli üst rütbeli emniyet görevlileri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç ve diğer şüphelilerin kullanmış olduğu telefon hatları ile Zaman gazetesinin bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş. ye ait telefonlar arasında sık görüşmeler olduğu tespiti yapılarak, "Buradan örgütün emniyet içindeki mensupları ile basın içerisindeki mensuplarının birlikte aynı amaca yönelik hareket ettikleri kanaati oluşmuştur" denildi.