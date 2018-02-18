Sinan Engin: Aykut Kocaman’ın babası Beşiktaşlı

Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Futbol programında gelecek hafta oynanacak derbiyi yorumlayan Sinan Engin Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Engin’in açıklamaları…

‘AYKUT KOCAMAN’A YAKIŞMADI!’

Aykut Kocaman’ı her zaman destekledim. Bir tek Valbuena konusunda eleştirdim. Valbuena bugün oynadı. Fenerbahçe ilk yarıda pozisyon verdi fakat ikinci yarıda harika oynadı. Hasan Ali Kaldırım’ın pozisyonunda gereksiz bir sarı kart. Ümit Öztürk o pozisyonda Hasan Ali’ye sarı kart vermeyebilirdi. Aykut Kocaman’a maç sonu ‘Ahlaksız hocalarımız var’ açıklaması yakışmadı. Sanırım Şenol Güneş’i kastetti. Aykut Kocaman, Beşiktaş’ı da sever. Babası da Beşiktaşlı birisi.

GÜNEŞ ROTASYON YAPTI, TUTMADI

Fikret Orman geçen hafta yayınımıza bağlandığında, ‘Konyaspor maçını erteleyin’ demiştim. Çünkü Beşiktaş’ın Avrupa’da çok önemli bir maçı var. Şenol Güneş, Konyaspor maçında rotasyon yaptı fakat tutmadı.

ALPER KOÇUM HİÇ Mİ MAÇ İZLEMEDİN

Ey Türkiye bu hakemlerle Türk futbolu gelişmez ve bir adım ileriye gitmez. Yusuf Namoğlu’na soruyorum, ‘Hangi kriterlerle Alper Ulusoy’u Konyaspor – Beşiktaş maçına verdiniz?’ Alper Ulusoy her iki takımında kaderini etkileyecek 8-9 tane hata yaptı. Alper Ulusoy’un hocası kim? Alper koçum hiç mi maç izlemedin? Bir maçı mahvet desek Alper Ulusoy onu da yapamaz.

TALİSCA SAHTEKAR ADAM OLSA…

Pepe’nin pozisyonu var, o pozisyon penaltı kırmızı. Volkan Şen’in pozisyonu net penaltı. Talisca eğer kötü niyetli adam olsa veya sahtekar adam olsa… Bariz bir pozisyon var. Filipovic tutuyor fakat Talisca kendisini atmıyor. Alper Ulusoy o pozisyonda yemiyorsa Filipovic’e sarı verirsin ve çift sarıdan kırmı kartla oyuncuyu atarsın.

HAGİ VE ALEX’TEN SONRA GELMİŞ EN DEĞERLİ OYUNCU

Talisca bu ülkeye Hagi ve Alex’den sonra gelmiş çok değerli bir oyuncu. Alper Ulusoy bence ya talimat aldın ama ben bunu demiyorum. Talisca’nın Fenerbahçe maçında oynayıp oynamaması önemli değil. Ama haksız yere sarı kart görmesin. Alper Ulusoy şeytanlık yapma! Ben bunları yemem. Ben yıllardır Ahmet Çakar’la birlikteyim. Alper Ulusoy’un mesleği mimarlıkmış. Yandık evleri yanlış yaparsa öldük. Alper Ulusoy’a yakın bizim dönemimizde Cem Papila vardı.