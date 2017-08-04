Sivasspor sezonu açtı

Program kapsamında ilk olarak sanatçı Serkan Kaya konser verdi.

Daha sonra Sivasspor'un forma ve isim sponsorluğu için anlaşmaya vardığı Demir Grup ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, Sivasspor'un bir yıl süreyle Demir Grup Sivasspor adıyla anılacağını belirterek, "Bu sponsorluk anlaşmasıyla Sivasspor'umuz daha iyi imkanlara sahip olup daha güçlü olacaktır. Sponsorlar yayın gelirleri dışında kalan en önemli gelir kaynağıdır ve diğer takımlarla aramızda fark yaratacak güçlü bir ayrıntıdır. Bir kulübün taraftardan sonra en büyük gücü sponsorlardır." diye konuştu.

"Şampiyonluğa oynayacak takımın alt yapısını oluşturacağız"

Yeni transferlerle Sivasspor'un daha güçlü olduğunu aktaran Otyakmaz, "Bugün yeni sezonunu açıyoruz. Yeni sezonumuzun başarılarla geçmesini diliyorum. Hafta başında takımımıza katılacak olan Brezilyalı orta sahamızın ardından 2-3 oyuncuyla transfer sezonunu kapatacağız. Yeni sezonda güçlü bir Sivasspor izlettirme kararlılığındayız. Deneyimli teknik direktörümüz Samet Aybaba liderliğinde takımımız ligi en iyi yerde bitirip, önümüzdeki yıllarda şampiyonluklara oynayacak takımımızın alt yapısını oluşturacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Otyakmaz ve Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Demir arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Etkinlikte Sivasspor'un yeni transfer ettiği 8 oyuncu tek tek çağrılarak taraftarlara tanıtıldı.

Programa Sivas Valisi Davut Gül ve yaklaşık 2 bin taraftar katıldı.

Sezon açılış programı Sivasspor ile Sivasspor 21 Yaş Altı Takımı arasında oynanan hazırlık maçıyla devam etti.