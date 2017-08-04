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  4. 04 Ağustos 2017 22:45

Sivasspor sezonu açtı

Sivasspor, yeni sezonun açılışını 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği çeşitli etkinliklerle yaptı.

Sivasspor sezonu açtı
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